Mezzo pesante sbanda e si ribalta. Un’auto resta ’schiacciata’: tre feriti

Grave incidente stradale ieri pomeriggio all’uscita della Fi-Pi-Li di Empoli Centro, in prossimità dell’imbocco con la Sr429. Erano circa le 17.30 quando un mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, è entrato in collisione con un’auto, ribaltandosi dopo l’impatto. Lo scontro, particolarmente violento, ha provocato tre feriti.

Secondo una prima ricostruzione, il camion stava procedendo verso la superstrada quando ha sbandato, urtando una vettura che viaggiava in senso opposto. Dopo l’impatto, il mezzo pesante ha terminato la corsa contro il guardrail, ribaltandosi sulla carreggiata. A bordo dell’auto viaggiavano due cinquantenni di nazionalità cinese, trasportati in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli: le loro condizioni restano serie, ma non sarebbero in pericolo di vita. In codice giallo invece l’autista del camion.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli, supportati da una squadra proveniente da Firenze Ovest, per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i mezzi coinvolti. I soccorsi sanitari sono stati garantiti dal 118, che ha inviato due ambulanze della Misericordia di Empoli, una della Misericordia di Fucecchio e un’automedica. La polizia municipale dell’Unione Empolese Valdelsa ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica.

La situazione è stata resa ancora più complessa dal maltempo: un violento nubifragio ha infatti colpito la zona, causando allagamenti in vari tratti della superstrada e contribuendo a rallentare ulteriormente la circolazione. Tra Montopoli e Pontedera, in direzione Pisa, il traffico è rimasto congestionato fino a sera.

Nemmeno due ore più tardi, sempre sulla Fi-Pi-Li, un altro sinistro ha aggravato la situazione: questa volta nel tratto compreso tra Empoli Est ed Empoli Centro, in direzione Pisa. Pur trattandosi di un incidente di minore entità, ha contribuito a trasformare l’ora di punta in un incubo per centinaia di automobilisti. Ma non è tutto. Nel primo pomeriggio un ulteriore grave episodio lungo la Sp64, a Gambassi Terme, dove un’auto e un mezzo con vasca della cooperativa Ati si sono scontrati. Anche qui tre i feriti soccorsi: i più gravi un uomo di 81 anni e il conducente dell’Ati, trasportati entrambi in codice rosso al pronto soccorso dalla Misericordia e dallaCri di Certaldo. La polizia municipale è al lavoro sulla dinamica: per l’automobilista non si esclude l’ipotesi del malore. Insomma, una giornata nera quella di ieri per la viabilità, che ha messo a dura prova automobilisti e soccorritori.

elisa capobianco