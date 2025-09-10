Musica a Stabbia. Il progetto di Alessio Cioni

Appuntamento con la musica venerdì prossimo a Stabbia con l’Open Day Musicale promosso dal Progetto Ferruccio Benvenuto Busoni in collaborazione con il Circolo Acsi XXIII Agosto. Proprio nel salone della struttura di via Provinciale Francesca sarà posizionato un bellissimo pianoforte a coda a disposizione dalle 18 per prove e libere esibizioni, offrendo così un’opportunità importante per avvicinarsi al meraviglioso mondo della musica di qualità.

La serata sarà anche l’occasione per presentare i nuovissimi corsi di strumento musicale, attraverso sia il materiale informativo fornito dai docenti presenti sia tramite una prova gratuita dei seguenti strumenti: violino, pianoforte, tromba, canto e chitarra. Promotore dell’evento e del Progetto è il maestro empolese Alessio Cioni, insigne didatta e concertista ben noto nel panorama nazionale e internazionale, premiato fra l’altro alla cinquantaquattresima edizione del prestigioso e storico Concorso Internazionale Busoni di Bolzano.

"Per un allievo è fondamentale iniziare un percorso musicale di qualità, con veri professionisti al suo fianco, in grado di risolvere problematiche tecniche, maturate individualmente, acquisire un livello di autonomia significativa e, soprattutto, ottenere grandi soddisfazioni – spiega lo stesso Cioni –. La trasmissione del linguaggio e della corretta pratica musicale devono provenire direttamente solo da professionisti riconosciuti, esperti del loro mestiere e capaci di trasmettere le loro esperienze, passione e vera cultura musicale".

Per informazioni sull’evento, che ha il patrocinio del Comune di Cerreto Guidi, è possibile contattare direttamente i seguenti recapiti: i numeri di telefono 333 2708867 o 333 3764731 oppure scrivere una email all’indirizzo del Progetto [email protected]. Il Progetto dedicato al grande compositore empolese è nato con l’obiettivo di formare un coro e permettere ad allievi di tutte le età di imparare a suonare uno strumento, oltre che di portare a Stabbia la grande musica di qualità con vari concerti.