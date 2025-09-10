Il rione La Castellina si aggiudica il Palio con la Montata

Il Rione La Castellina si è aggiudicato la ventinovesima edizione del Palio con la Montata, conquistando così il proprio tredicesimo successo nella competizione. E’ l’esito dell’attesa sfida che si è svolta due sere fa, alla presenza dell’amministrazione comunale, del sindaco di Sabaudia Alberto Mosca (la cittadina laziale legata da un Patto di Amicizia a Capraia e Limite, con cui condivide la tradizione nel canottaggio) e del presidente della Società Canottieri Limite Fabrizio Lensi. Gli equipaggi hanno spinto le rispettive imbarcazioni per i 400 metri del percorso, tornando al punto di partenza. Ed il ’montatore’ de La Castellina è stato il più rapido, sublimando l’impegno dei compagni sino al successo. Che per il rione è il numero tredici, precedendo nell’ordine il Rione Di Sotto (con nove vittorie) il Rione Di Sopra (cinque) ed il Rione La Punta (tre) nella classifica dei rioni con il maggior numero di trofei.

Non sono mancati spunti per il futuro, nel corso della giornata: si è tenuta una sfida inaugurale sul "4 yole" tra i padroni di casa della Società Canottieri Limite e un equipaggio proveniente da Pisa. Una gara avvincente che ha visto prevalere il team limitese, segnando ad ogni modo il primo passo verso quella che per gli organizzatori potrebbe portare in futuro alla realizzazione di una competizione più ampia tra le diverse società remiere del fiume.

Ed il Palio è stato quest’anno l’occasione per rinsaldare il rapporto tra Capraia e Limite e Sabaudia, con la delegazione laziale capitanata dal primo cittadino locale accolto dal sindaco Alessandro Giunti e dalla giunta comunale. Per un patto che coinvolgerà anche lo sport e la tradizione remiera: è stata programmata per il 2026 una "Regata dell’Amicizia – Capraia e Limite & Sabaudia" da svolgersi a Sabaudia, al lago di Paola. Con l’obiettivo di riproporla poi a Limite e a farla diventare un appuntamento fisso.