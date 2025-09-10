La bellezza e il carattere sul podio

Dalla bellezza alle capacità di relazione, dall’eleganza al carattere. Questi gli aspetti che sono stati valutati per stabilire il podio dell’esposizione regionale canina organizzata a La Vela Margherita Hack di Avane a Empoli dal Gruppo Cinofilo Empolese. Un numeroso pubblico di appassionati e curiosi ha potuto ammirare esemplari di varie razze, che oltre alla canonica sfilata si sono cimentati anche, fra le altre, nella prova di Affidabilità ed Equilibrio Psichico: vari esercizi che hanno testato il comportamento dell’animale in situazioni quotidiane come il passaggio in mezzo alla folla, la reazione a rumori improvvisi e l’incontro con altri cani e persone. Un percorso utile non solo a valutare il controllo e l’obbedienza, ma soprattutto a certificare il cane come "buon cittadino".

Sul gradino più alto del podio si è accomodato un minuscolo ma irresistibile Pomerania (nella foto), che con il suo portamento ha conquistato i giudici e il pubblico. Al secondo posto un elegante Bassotto, capace di unire simpatia e disciplina, mentre il terzo posto è andato a un energico e brillante Pastore australiano, dimostrazione di intelligenza e agilità. Più che una competizione, l’appuntamento è stato vissuto come una festa della cinofilia e della comunità condividendo una serata diversa, fatta di entusiasmo e di amore per gli ‘amici a quattro zampe’.