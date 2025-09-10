Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Empoli
10 set 2025
10 set 2025
SIMONE CIONI
Cronaca
La bellezza e il carattere sul podio

Dalla bellezza alle capacità di relazione, dall'eleganza al carattere. Questi gli aspetti che sono stati valutati per stabilire il...

Dalla bellezza alle capacità di relazione, dall’eleganza al carattere. Questi gli aspetti che sono stati valutati per stabilire il...

Dalla bellezza alle capacità di relazione, dall’eleganza al carattere. Questi gli aspetti che sono stati valutati per stabilire il...

Per approfondire:

Dalla bellezza alle capacità di relazione, dall’eleganza al carattere. Questi gli aspetti che sono stati valutati per stabilire il podio dell’esposizione regionale canina organizzata a La Vela Margherita Hack di Avane a Empoli dal Gruppo Cinofilo Empolese. Un numeroso pubblico di appassionati e curiosi ha potuto ammirare esemplari di varie razze, che oltre alla canonica sfilata si sono cimentati anche, fra le altre, nella prova di Affidabilità ed Equilibrio Psichico: vari esercizi che hanno testato il comportamento dell’animale in situazioni quotidiane come il passaggio in mezzo alla folla, la reazione a rumori improvvisi e l’incontro con altri cani e persone. Un percorso utile non solo a valutare il controllo e l’obbedienza, ma soprattutto a certificare il cane come "buon cittadino".

Sul gradino più alto del podio si è accomodato un minuscolo ma irresistibile Pomerania (nella foto), che con il suo portamento ha conquistato i giudici e il pubblico. Al secondo posto un elegante Bassotto, capace di unire simpatia e disciplina, mentre il terzo posto è andato a un energico e brillante Pastore australiano, dimostrazione di intelligenza e agilità. Più che una competizione, l’appuntamento è stato vissuto come una festa della cinofilia e della comunità condividendo una serata diversa, fatta di entusiasmo e di amore per gli ‘amici a quattro zampe’.

© Riproduzione riservata

