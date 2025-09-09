“Esotika Pet Show”: in arrivo il salone nazionale degli animali esotici

Arezzo, 9 settembre 2025 – “Esotika Pet Show”, al via ad Arezzo Fiere e Congressi sabato 13 settembre, è l’occasione per gli appassionati di scoprire il fantastico mondo degli animali esotici dopo le recenti nascite estive, ma anche di apprendere il modo più corretto di avvicinarsi e relazionarsi con loro e sviluppare ulteriormente con consapevolezza rinnovata la propria passione.

“Arezzo Fiere e Congressi è quindi pronto a ripartire con grande slancio dopo un'estate già piena di eventi di successo”. Il presidente dell’Ente Fieristico, Ferrer Vannetti, sottolinea così l'importanza di questa ripresa, che si preannuncia coinvolgente per operatori e pubblico.

“Siamo pronti ad accogliere una serie di manifestazioni che promettono di coinvolgere appassionati ed esperti provenienti da ogni parte del mondo e Esotika è un evento - spiega ancora Vannetti - che ospitiamo sempre con grande piacere e che testimonia la duttilità espositiva del nostro Ente fieristico.

Una kermesse rivolta al grande pubblico che esprime, ancora una volta, come sia in atto il definitivo rilancio della Fiera Espositiva, in piena sintonia con le forze produttive, associative e di rappresentanza del nostro territorio a tutti i livelli”. Anche questa edizione – afferma il presidente - sarà di fatto una grande festa, dedicata ad appassionati e alle famiglie e i visitatori troveranno un ambiente caratterizzato da diverse tipologie di piante e animali da ammirare”.

“L'incredibile ritorno del Salone Nazionale degli Animali Esotici e da Compagnia - dichiarano gli organizzatori dell’evento ospitato in Arezzo Fiere e Congressi - farà vibrare Arezzo Fiere e Congressi di gioia e trepidazione a partire da sabato: Esotika Pet Show è molto più di una semplice esposizione di animali esotici, una vera e propria esplosione di sorprese e intrattenimento”.

“Il nostro è evento - spiega Daniel Baiocco, ideatore e organizzatore di Esotika Pet Show - assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati che vogliono immergersi in questo meraviglioso mondo degli animali e imparare i migliori approcci per avvicinarsi a queste creature affascinanti e creare un legame speciale con loro”.

L'attesissimo Esotika Pet Show si terrà il 13 e 14 settembre presso Arezzo Fiere e Congressi, e accoglierà esperti e amanti degli animali esotici, offrendo loro un'esperienza unica per scoprire da vicino queste meraviglie della natura e apprendere il modo migliore per prendersi cura di loro.

Il programma dell'evento sarà ricco di emozionanti attività con le ultime novità del settore, accessori all'avanguardia, alimenti di altissima qualità, complementi d'arredo e tutto ciò che servirà per gestire con amore e attenzione i nostri amatissimi amici animali. Insomma, Esotika Pet Show sarà un'esperienza imperdibile, un mix esplosivo di passione, divertimento e conoscenza per tutti gli appassionati.”

“Ma non è tutto - insiste Baiocco – il pubblico rimarrà a bocca aperta di fronte alle carpe koi e ad un magnifico giardino giapponese. Oltre a questo, ci saranno pesci, tartarughe, adorabili porcellini d'india, colorati pappagalli e teneri piccoli mammiferi come criceti e ricci. Non mancheranno gli affascinanti rettili, gli strabilianti anfibi e gli amabili roditori”.

“Siamo orgogliosi – conclude lo stesso Baiocco - di confermare la nostra posizione di migliore fiera nel settore, attrattiva per un pubblico sempre più numeroso e interessato. Siamo pronti a farvi vivere esperienze indimenticabili, emozionanti e ricche di scoperte!”