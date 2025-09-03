Arezzo, 3 settembre 2025 – Prosegue il progetto di Cantiere Artaud dal titolo Seminare parole, (r)accogliere emozioni, realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura nell’ambito del Bando “Leggimi 0-6” e con il contributo di Fondazione CR Firenze.

Da marzo a luglio sono state realizzate letture con Kamishibai per bambini dalla nascita fino ai 6 anni; spettacoli di teatro di figura; laboratori artistici per bambini e adulti e un corso di formazione indirizzato a educatori/educatrici, insegnanti, librai/libraie, bibliotecari/bibliotecarie, pediatri/e e genitori.

Tra settembre e ottobre saranno programmati un nuovo corso di formazione condotto da Patrizia Menichelli (10 e 23 settembre, 1° e 8 ottobre), attrice e ricercatrice in metodologie sensoriali applicate al teatro, all’arte e alla formazione, e tre incontri formativi, aperti a tutti, condotti da professionisti esperti e con esperienza riconosciuta nel campo: la pedagogista, formatrice montessoriana e autrice Annalisa Perino (12 settembre); il medico, psicoterapeuta, ricercatore e scrittore Alberto Pellai (26 settembre); la pedagogista e coordinatrice pedagogica Vanessa Niri (1° ottobre).

Quest’ultimo incontro, precedentemente previsto per il 2 ottobre, è stato anticipato al 1° ottobre

SETTEMBRE mercoledì 10 e martedì 23 settembre ore 16:30-18:30 (prosegue a ottobre) Scuola Maria Consolatrice, Arezzo Corso di formazione con PATRIZIA MENICHELLI per educatori/educatrici e insegnanti venerdì 12 settembre ore 17:00 Biblioteca Città di Arezzo, Sala conferenze Le sfumature della voce e i colori dell’ascolto.

Il potere educativo della lettura ad alta voce Incontro con ANNALISA PERINO pedagogista, formatrice, consulente genitoriale ed autrice, si occupa di progettazione educativa da vent’anni, coordinatore e supervisore di servizi per l’infanzia e coordinatrice pedagogica di Open School del terzo Paradiso presso Fondazione Pistoletto a Biella.

venerdì 26 settembre ore 17:00 Biblioteca Città di Arezzo, Sala conferenze Allenare alla vita. Competenza emotiva e affettiva dell'adulto Incontro con ALBERTO PELLAI medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Milano. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d’argento al merito in Sanità Pubblica.

È autore di molti bestseller di parenting e psicologia, tra i quali Tutto troppo presto, L’età dello tsunami, Ragazzo mio. I suoi libri sono tradotti in più di quindici nazioni e hanno vinto numerosi premi.

OTTOBRE

mercoledì 1° e mercoledì 8 ottobre ore 16:30-18:30 Scuola Maria Consolatrice, Arezzo Corso di formazione con Patrizia Menichelli per educatori/educatrici e insegnanti

Il corso, a numero chiuso, include tutti e quattro gli appuntamenti di settembre e ottobre. mercoledì 1° ottobre ore 17:00 Biblioteca Città di Arezzo, Sala conferenze I libri per bambini “non servono a niente” Incontro con VANESSA NIRI pedagogista, si occupa da oltre vent'anni di contrasto alla povertà educativa.

È la coordinatrice del Gruppo Infanzia e adolescenza di Arci Nazionale e collabora con la rivista UPPA. Promuove l'uso dell'albo illustrato e della lettura ad alta voce come strumenti pedagogici di crescita e rinforzo del sé per bambini e bambine di ogni fascia d'età. È autrice del libro "I bambini non perdonano - che fine ha fatto l'infanzia al tempo del coronavirus" (ed. Terrasanta) e curatrice del volume "Verso una pedagogia comunitaria" (ed. Sinnos).