Valdarno Jazz, gran chiusura col concerto del Collective Jazz Quartet

Arezzo, 28 agosto 2025 - Valdarno Jazz, la rassegna che ha portato nel territorio tra Firenze e Arezzo le star del jazz internazionale insieme ai talenti del panorama italiano, in dialogo con un pubblico attento composto da centinaia di persone, si chiuderà venerdi 29 agosto alle 21.30 presso Le Fornaci di Terranuova Bracciolini con il concerto del “Collective Jazz Quartet”, alias Giovanni Paolo Liguori alla batteria, Giovanni Benvenuti al sax, Santiago Fernandez al piano e Gianmarco Scaglia al contrabbasso. Un omaggio all’interplay, una sorta di autoritratto a metà tra ragione ed istinto, tra rigore e libertà in un fluire di emozioni che si irradiano da un repertorio il cui unico desiderio resta quello di comunicare. In questo scorrere di energie ed idee, a volte, il nucleo della formazione si apre a nuovi ospiti e diverse collaborazioni. I musicisti insieme collaborano con grande energia e con rilassamento e creatività alla progressione sonora, armonica e ritmica del concerto in una sorta di quadro a volte naif a volte impressionistico o estemporaneo (ingresso gratuito). Valdarno Jazz è realizzato col sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e dei comuni di San Giovanni Valdarno, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini e Figline Incisa Valdarno, in collaborazione con Associazione Music Pool (info Fb: Valdarno Jazz Festival).