Fabbrica delle Idee e Acli Arezzo: “Costruire la federazione degli stati di Europa o sarà il declino”

Arezzo, 25 agosto 2025 – “Costruire la federazione degli stati di Europa o sarà il declino”.

Se ne parlerà il 28 agosto nell’incontro organizzato dalla Fabbrica delle Idee e dalle Acli Arezzo, dalle ore 17.30 alle ore 20 alla Casa dell’Energia, via Leone Leoni 1 Arezzo.

"Nel giro di pochi anni l’Europa e l’Occidente hanno perso le loro certezze fondate sulla copertura militare ed i legami con gli Stati Uniti in particolare dopo la caduta del muro di Berlino. Oggi in Russia domina una visione autocritica da impero zarista un nazionalismo che ha portato alla invasione della Ucraina con la pretesa di avere ai propri confini solo stati satelliti.

Negli Stati Uniti, con Trump, sta riemergendo una visione nazionalista ed isolazionista che vede nella Unione Europea più una minaccia che un alleato. Nel medio oriente lo scontro in atto alimenta la crescita di un odio profondo che sta spingendo l’attuale governo di Israele a distruggere ogni ipotesi di convivenza fra due stati.

Le guerre in atto stanno spostando gli obiettivi da quelli militari sempre più verso le popolazioni e le infrastrutture civili. In questo quadro l’Europa, un territorio di 450 milioni di persone, una culla di esperienze democratiche ed un potenziale economico, appare come un nano politico.

Non esistono alternative, o troviamo la forza di fare un salto in avanti , di costruire uno stato federale, con un governo con poteri di indirizzo, di guida della politica economica, industriale ed una difesa unica, potremmo cadere in vecchi pericoli con stati armati, nazionalismi crescenti, che nella nostra storia sono stati alla base di tante guerre e del declino politico.

Nessun paese Europeo è in grado di competere da solo con i nuovi protagonisti sul piano internazionale, dove al diritto si è sostituita la forza. In questo momento così complesso, dobbiamo battere l’indifferenza ed il disimpegno".