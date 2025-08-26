La settimana del quartierista a Porta Sant’Andrea

Arezzo, 26 agosto 2025 – Il ricco programma per la “Settimana del Quartierista” dei biancoverdi, dal 28 agosto al 6 settembre, sarà distribuito in due spazi dentro il cuore del Quartiere: in Piazza San Giusto le serate musicali e gli eventi mentre nella Corte del Museo ci sarà un salotto più esclusivo, pensato per i quartieristi, con ogni sera un tema diverso.

Sempre nella Corte, da venerdì 29 agosto a mercoledì 3 settembre, torna l’animazione per bambini con “Bolle di Pedagogia”. Il programma completo: Giovedì 28 Agosto: in Piazza San Giusto: “San Giusto Divus Indie Fest” nella Corte: apertura “Salotto Divus” spazio bambini: Laboratorio “Ghirlande Biancoverdi” Venerdì 29 Agosto: in Piazza San Giusto: The Great Divus, cena spettacolo by Euphoria nella Corte: “Il Venerdì del Cornelli” from Jazz to Classic Rock spazio bambini: Laboratorio “disegna la tua Giostra!”

Sabato 30 Agosto: in Piazza San Giusto: Ballami 360 Party nella Corte: Musica Anni ‘80 con Alex DJ spazio bambini: Laboratorio “Coroncine” Domenica 31 Agosto: Pranzo delle Estrazioni in sede (su prenotazione) in Piazza San Giusto: “La Giostra dietro le quinte” storia ed aneddoti del corteggio storico, partecipano il coordinatore di regia Enrico Lazzeri, l’araldo Francesco Sebastiano Chiericoni e l’esperto di Giostra Saverio Crestini.

Nella Corte: Degustazione Sigari e Rhum spazio bambini: Laboratorio “Bottiglia sensoriale” Lunedì 1 Settembre: in Piazza San Giusto: La “Giostra coi Carrelli” XIª edizione. nella Corte: “Una Storia Vera Live” con Andrea Bindi e Fabio Cornelli Dj Set nel pomeriggio i bambini saranno accompagnati a seguire le Prove in Piazza e poi ceneranno tutti assieme.

Martedì 2 Settembre: in Piazza San Giusto: Torneo di Ping Pong nella Corte: Torneo di Briscola (1° Premio 2 biglietti per la Cena Propiziatoria, 2° Premio due salami) spazio bambini: Laboratorio “Portachiavi” Mercoledì 3 Settembre: in Piazza San Giusto: Rubbish - Oasis Tribute Band nella Corte: “Aneddoti di Giostra” conduce Leonardo Maccioni in collaborazione con “Correr Giostra”.

Spazio bambini: Laboratorio “Segnalibro” Giovedì 4 Settembre: in Piazza San Giusto: 90’s Party – cena spettacolo con Gianni Luna Dj nella Corte: Karaoke con Simone Agresti Venerdì 5 Settembre: in Piazza San Giusto: Summer Party – Dj Set Divus New School nella Corte: Proiezione della Prova Generale Sabato 6 Settembre: in Piazza San Giusto: Cena Propiziatoria (su prenotazione) al termine ingresso libero e musica di Picci & Bizio Dj Domenica 7 Settembre: Giostra del Saracino – maxi schermo e bar in Piazza San Giusto