Il cinema in piazza chiude l’estate di Raggiolo

Arezzo, 26 agosto 2025 – Ultimo appuntamento di RaggioloEstate2025. La stagione estiva del borgo casentinese andrà in archivio giovedì 28 agosto, alle 21.00, con la quarta serata della rassegna “Cinema al chiaro di luna” che rappresenterà la conclusione di un mese ricco di eventi promossi dalla Brigata di Raggiolo insieme al Comune di Ortignano Raggiolo tra cultura, musica, teatro, natura, gastronomia e socializzazione.

Questa iniziativa, anticipata da un’apericena su prenotazione alle 20.00 tra i vicoli del paese, permetterà di assistere in piazza San Michele a “Leggere Lolita a Teheran”, un film di Eran Riklis ispirato a una storia vera, delicata e potente che valorizza il potere liberatorio della letteratura in una città oppressa da censura e controllo morale: la lettura comune di romanzi occidentali da parte di un piccolo gruppo di giovani donne diventa un atto di coraggio e di resistenza per perseguire emancipazione, libertà interiore, confronto e crescita.

La visione è a ingresso gratuito in virtù del sostegno dei contributi PNRR M1C3 per l’intervento “Attrattività Borghi Storici”. Il programma di iniziative di Raggiolo conoscerà poi una breve pausa fino a sabato 27 settembre quando è prevista la ventunesima edizione de “I colloqui di Raggiolo” in cui l’EcoMuseo della Castagna e della Transumanza tornerà a ospitare una giornata di studi sulla storia del Casentino in cui sarà possibile vivere un’occasione di formazione, riflessione e confronto dedicata alla memoria locale.