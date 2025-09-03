Warehouse: musica, ambiente e formazione, è la grande festa dei ragazzi “Zero Spreco”

Arezzo, 3 settembre 2025 – I protagonisti dell’edizione 2025 di Warehouse Decibel Fest saranno più che mai i ragazzi, la formazione e il loro futuro.

Oltre al concerto che ogni anno chiude l’estate musicale aretina e porta in città artisti e band tra le più interessati e originali del panorama nazionale indie, elettronico, rap, rock, pop e alternative, quest’anno si svolgeranno due appuntamenti dedicati alla scienza e alla formazione.

L’11 e il 12 settembre, presso l’impianto di recupero integrale a San Zeno, si terrà un campus dedicato agli studenti che hanno appena terminato con profitto le scuole superiori. Il programma prevede una lezione- incontro con il fisico e divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini e successivamente con professionisti e docenti universitari su ambiente, energia, sostenibilità, salute, economia circolare.

Le iscrizioni si possono effettuare entro il 9 settembre. Tutti coloro che completeranno il percorso formativo, riceveranno la Zero Spreco Card del valore di 300 euro. Venerdì 12 settembre alle 18.30, negli stessi spazi, Valerio Rossi Albertini terrà invece la conferenza dal titolo: “Intelligenza artificiale- Interrogativi e Opportunità”, stavolta aperta al pubblico.

L’ultima grande sfida del nostro tempo apre dubbi e opportunità da affrontare con consapevolezza, soprattutto nella vita quotidiana. Ambiente, salute, cultura e musica sono un connubio che da dodici anni porta migliaia di cittadini, giovani e famiglie provenienti da tutta Italia a conoscere il progetto “Zero Spreco” e l’impianto di recupero integrale.

Il 13 settembre appuntamento sotto il palco allestito nel cuore dell’area verde di Zero Spreco. Quest’anno suoneranno Nhila, PlantsPlay, Neoprimitivi, Fuck Your Clique e Psicologi. Nhila è un artista toscano che unisce pop-punk e pop contemporaneo. Con uno stile personale e riconoscibile, si rivolge a una generazione che ama senza riserve, che cerca nella musica un rifugio o una miccia.

Il suo ultimo singolo è uscito lo scorso 23 maggio, “Rosa Shock”. PlantsPlay nasce da un’intuizione di Edoardo Taori, musicologo e discografico ideatore dei primi prototipi che generano musica alle piante traducendone gli impulsi elettrici.

Con un team di ingegneri informatici ed elettronici, designer e botanici ha creato il dispositivo di biofeedback per piante più piccolo del mondo e oggi, nella sua PlantsPlay ORCHESTRA, le piante generano musica classica ed elettronica dal vivo insieme a musicisti umani come Pietro Morello, Andy Bluevertigo, Cristina Scabbia (Lacuna Coil), Tormento (SottoTono), Saturnino e molti altri.

I Neoprimitivi sono un collettivo fondato da Andrea Gonnellini, bassista e cantante, di cui fanno parte Pietro Rianna, architetto del noise e dei sintetizzatori, Flavio Gonnellini, fratello di Andrea e anche produttore, Giacomo O’Neil, Martino Petrella, Roberto Callipari e Emilia Wesolowska. “Orgia mistero” è il titolo del loro album di debutto, pubblicato da 42 Records, l’etichetta de I Cani, Colapesce e Dimartino, Cosmo.

Anche Fuck Your Clique" (FYC) sono un collettivo musicale romano emerso nel 2018 e composto da Disa, Kimyo e Pupis. Noti per il loro sound che unisce rap, elettronica e punk, hanno raggiunto la notorietà con brani come "Virginia Raggi" e "Rock in Roma". Nel febbraio 2025 hanno pubblicato il loro primo album, "Scusate il ritardo".

Nato nel 2019, gli Psicologi sono un duo indie, rap e it-pop composto da Drast, al secolo Marco De Cesaris e Lil Kvneki, pseudonimo di Alessio Akira Aresu, entrambi classe 2001 e con una gavetta solista nell’underground alternativo italiano. Il loro primo album esce nel 2020, Millennium Bug. A fine 2024 è uscito “DIY”. “Sarà una grande festa musicale con gruppi seguitissimi dai giovani, ci sono già tante richieste di partecipazione e grande attesa- ha detto Paco Mengozzi, direttore artistico di Warehouse Decibel Fest.

Il concerto si inserisce nell’ambito dei progetti ‘Zero Spreco’, con il campus dedicato ai neodiplomati e la ‘Zero Spreco Card’: il festival musicale è elemento finale che permette di visitare e conoscere il lavoro che viene svolto ogni giorno nell’impianto. I giovani sono invitati a partecipare, a conoscere e sensibilizzarsi a queste importanti attività”.

“Oltre agli eventi che facciamo sempre per far conoscere l’impiantistica quest’anno ci sarà anche la Zero Spreco Card che verrà assegnata agli studenti che concluderanno il campus- ha detto Giacomo Cherici, Presidente di Aisa Impianti s.p.a. I ragazzi avranno anche l’opportunità di fare un incontro con il professor Valerio Rossi Albertini, che terrà anche una conferenza sull’intelligenza artificiale, e con docenti universali per il loro orientamento.

Le novità di quest’anno potrebbero aprire la strada ad un ‘azionariato sociale’ per questo tipo di azienda, che è pubblica, in modo tale che i cittadini ne possano beneficiare direttamente e vedere anche nelle loro bollette che cosa significa avere delle infrastrutture moderne e performanti”. Warehouse Decibel Fest è organizzato dall’associazione “Music!” col patrocinio del Comune di Arezzo, col sostegno di Sipra, main Sponsor CMG di Gervasi.

L’ingresso è gratuito. Apertura cancelli alle ore 18.30. All’interno dell'area sarà presente il servizio ristorazione, birreria e cocktail bar.