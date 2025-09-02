“Love, love, love…”: musica, arte e cultura nel nuovo festival Riofest

Arezzo, 2 settembre 2025 – Musica, arte e cultura unite nella prima edizione del Riofest, il nuovo festival di Tegoleto.

L’evento è fissato per sabato 20 settembre, dalle 17.00 del pomeriggio alle 2.00 del mattino, quando il paese della Valdichiana verrà animato da un ricco programma di iniziative per raccontare e raccontarsi tra ospiti musicali, spazi di incontro e virtual dj-set diffusi tra la facciata dell’antica pieve romanica, la torre medievale e la terrazza Tabbe Caffè.

Il Riofest è organizzato dall’Associazione Comunità & Tegoleto APS con la direzione artistica di Alessandro Sacconi, facendo affidamento sui patrocini del Comune di Civitella in Val di Chiana e della Provincia di Arezzo e sulla collaborazione della Regione Toscana.

“Love, love, love…” sarà lo slogan di un festival unico nel suo genere che nasce con il triplice obiettivo di promuovere musica, arte e cultura locale e internazionale, di valorizzare il territorio e la comunità di Tegoleto, e di sensibilizzare su tematiche sociali come solidarietà, integrazione, aggregazione, pace e sostenibilità ambientale.

Una particolare attenzione sarà orientata ai giovani talenti e alla cultura indipendente, dando spazio ad artisti locali ed emergenti su un palco libero e accessibile per tutti. Un’anteprima del festival può essere già vissuta sulla pagina facebook “Riofest”, mentre i nomi degli artisti e il programma completo saranno rivelati nella conferenza in programma lunedì 15 settembre nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo.