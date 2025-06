Scontro fra camion, tre feriti e Aurelia bloccata

ORBETELLO

Tre feriti lievi, per fortuna, ma tantissimi disagi a seguito dell’incidente stradale che nella tarda mattina di ieri ha bloccato la Strada Statale Aurelia, nella zona sud della provincia. L’incidente è accaduto all’altezza di Fonteblanda, in località Osa. Almeno due mezzi pesanti coinvolti nel sinistro, che procedevano sulla corsia sud, e che si sarebbero toccati, probabilmente durante una manovra di sorpasso. Più altri due coinvolti indirettamente, dei quali uno che viaggiava nella corsia nord, colpito dal materiale uscito da uno dei due tir.

Ferite non gravi per i conducenti di tre automessi. Sul posto i saitari del servizio 118 che ha inviato sul posto una ambulanza dalla postazione di Magliano in Toscana: il problema reale è stato il totale blocco della circolazione, soprattutto per chi doveva procedere verso sud. Fonteblanda semi paralizzata, Statale in tilt, lunghe fila di autovetture con persone a bordo, anche anziane, sofferenti per le alte temperature. Una situazione di disagio per tanti automobilisti costretti a subire la calura e senza acqua. Con inevitabili proteste proteste sui social. Sul posto i carabinieri per cercare di risolvere la situazione e vigili del fuoco, per liberare la strada dai rottami e dalla merce finita fuori dai mezzi.