Franchi, stretta sui tempi dei lavori. Cronoprogramma entro fine mese. Si punta allo sprint sulla Fiesole

Firenze
CronacaFranchi, stretta sui tempi dei lavori. Cronoprogramma entro fine mese. Si punta allo sprint sulla Fiesole
10 set 2025
FIRENZE
Cronaca
Gli uffici stanno lavorando per partorire la tabella di marcia, l’obiettivo è metterla a punto in due settimane. È attesa per il ritorno del patron Commisso in città che, una volta a Firenze, potrebbe incontrare la sindaca.

di Antonio Passanese

Dopo l’approvazione della variante al progetto di riqualificazione dello stadio Franchi, il Comune è al lavoro per mettere a punto il cronoprogramma definitivo dei cantieri del primo lotto. Un passaggio atteso che, come ha ricordato in consiglio due giorni fa l’assessora allo Sport, Letizia Perini, ancora è in itinere. Gli uffici stanno lavorando e, salvo intoppi, entro due settimane la tabella di marcia che scandirà i tempi delle singole nuove fasi di lavorazione dovrebbe essere pronta.

Il documento è atteso non solo dalla tifoseria viola, ma soprattutto dalla dirigenza della Fiorentina. Proprio il patron viola, Rocco Commisso a maggio aveva annunciato la volontà di tornare a entro fine settembre. Non è eslcluso che, durante la prima visita utile, il documento ultimato possa esser visionato dallo stesso Commisso.

La visita infatti dovrebbe coincidere con un incontro ufficiale a Palazzo Vecchio con la sindaca Sara Funaro e l’assessora allo Sport, per fare il punto sui tempi. L’amministrazione vuole chiarire, una volta per tutte, quali settori dello stadio saranno coinvolti e quando, così da garantire alla squadra e ai tifosi la necessaria programmazione logistica.

I lavori saranno concentrati nella Fiesole e in due settori di Maratona e Tribuna, ovvero quelli stessi già interessati dai cantieri. Tra gli interventi ritenuti necessari per rendere funzionale questa prima fase dei lavori la copertura della curva Fiesole, di metà Maratona e del lato nord della Tribuna, l’installazione di un sistema di dispositivi antisismici sull’anello strutturale esistente (oltre a ulteriori rinforzi sui pilastri ammalorati), la riprofilatura della Maratona (per aumentare la larghezza dei gradoni), compresa l’impermeabilizzazione e l’installazione delle nuove sedute, parapetti e recinzioni, e il restauro della Tribuna principale.

Oltre a Commisso e alla società viola, anche le forze di opposizione in consiglio comunale hanno chiesto, con insistenza, di conoscere tempi, fasi e impatti reali del cantiere. Una richiesta ribadita nell’ultima seduta di lunedì, ma alla quale, per il momento, non è seguita una risposta chiara da parte dell’amministrazione.

Il Comune punta a non ridurre la capienza dello stadio e a garantire la continuità delle partite in casa, evitando trasferimenti temporanei che rappresenterebbero un costo e un disagio per la società e i tifosi. Ma per riuscirci, serve una pianificazione millimetrica – ed è proprio quella che Palazzo Vecchio vuole finalizzare nelle prossime due settimane.

