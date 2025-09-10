Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Firenze
CronacaCentro sociale per anziani, la svolta. Al via la trasformazione tecnologica
10 set 2025
LISA CIARDI
Cronaca
Centro sociale per anziani, la svolta. Al via la trasformazione tecnologica

Il 15 settembre partiranno i lavori per integrare nella struttura servizi di domotica e all'avanguardia. Il sindaco Caporaso: "Intervento complesso per il quale sono state intercettate importanti risorse Pnrr".

Il 15 settembre partiranno i lavori per integrare nella struttura servizi di domotica e all’avanguardia. Il sindaco Caporaso: "Intervento complesso per il quale sono state intercettate importanti risorse Pnrr".

Il 15 settembre partiranno i lavori per integrare nella struttura servizi di domotica e all’avanguardia. Il sindaco Caporaso: "Intervento complesso per il quale sono state intercettate importanti risorse Pnrr".

Per approfondire:

Percorsi luminosi in grado di accendersi automaticamente, sistemi di chiamata e allarme, ma anche interventi per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. Il Centro sociale per anziani di Lastra a Signa, struttura pubblica all’avanguardia per la terza età, punta alla tecnologia e alla domotica. Partiranno infatti il 15 settembre i lavori di rifacimento dell’impianto elettrico, finanziati con 537mila euro di risorse Pnrr. L’obiettivo è garantire un’autonomia ancora maggiore agli ospiti e migliorare il collegamento con i servizi sociali e socio-sanitari, grazie anche al progetto stilato con la Sds Fiorentina Nord Ovest.

Nel dettaglio, verranno realizzate nuove linee elettriche e canalizzazioni, ma anche un impianto d’illuminazione segna-passo negli alloggi con accensione automatica comandata da un sensore: in pratica una traccia luminosa diventerà visibile al passaggio dell’anziano, guidandone il passo. Verrà installato poi un impianto di chiamata per le emergenze, con un pulsante in bagno e uno in camera, in prossimità del letto. Infine sarà sostituito il piano cottura in ogni appartamento prevedendone uno nuovo a induzione, con una centralina di controllo per il risparmio energetico.

L’intervento, che si concluderà entro marzo 2026, sarà portato avanti da Casa Spa in più fasi: si partirà dagli spazi comuni per poi lavorare in ogni appartamento. Gli anziani non dovranno lasciare l’abitazione: i lavori inizieranno la mattina e termineranno nel tardo pomeriggio, permettendo il reingresso dei residenti per la notte. Il sindaco di Lastra a Signa, Emanuele Caporaso, ha espresso "soddisfazione per un intervento complesso per il quale sono state intercettate importanti risorse Pnrr e che sarà propedeutico a futuri progetti in ambito climatico e ambientale". Il Centro sociale ospita 61 appartamenti dove gli anziani possono vivere, da soli o in coppie, in modo autonomo, usufruendo però di servizi e attività comuni. Al momento nella struttura risiedono 78 persone (capienza massima 80), tutte entrate tramite bandi.

Lisa Ciardi

© Riproduzione riservata