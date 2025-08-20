Aggiungi posti a tavola per pranzo. Con gli anziani ci sono i sindaci

Ospiti graditi a pranzo, ieri, per gli anziani che stanno prendendo parte ad "Agosto anziani", il soggiorno diurno organizzato nel periodo più ‘deserto’ dell’estate, all’interno della ex scuola Regina Margherita nella frazione Le Croci di Calenzano, dall’Associazione Anziani. A fare visita ai partecipanti all’iniziativa, quasi tutti abbondantemente over 80 e anche over 90, in grande maggioranza donne di Sesto e Calenzano, sono arrivati infatti il sindaco di Sesto Lorenzo Falchi, il primo cittadino calenzanese Giuseppe Carovani e la presidente della Società della Salute Zona fiorentina nord ovest Camilla Sanquerin.

Il bilancio dell’iniziativa, promossa come ogni anno con l’obiettivo dichiarato di vincere la solitudine degli anziani offrendo possibilità di socializzazione oltre che di refrigerio, è anche quest’anno positivo con tante iniziative messe in campo per gli anziani: dalla ginnastica mattutina alle letture, dai giochi, compresa l’inossidabile tombola, alle passeggiate verso il circolo non lontano per ascoltare musica ma anche alle semplici chiacchierate. Il programma è quello già collaudato da anni con gli ospiti che vengono prelevati dalle loro abitazioni al mattino presto per fare poi ritorno a casa dopo le 18 dopo avere consumato la colazione, il pranzo e la merenda in compagnia. Al primo turno, già concluso, hanno preso parte 50 ospiti, al secondo circa 35.

S.N.