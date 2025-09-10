Misericordia, la ’flotta’ cresce. Inaugurati tre nuovi mezzi

Tre nuovi mezzi per la Misericordia di Campi. Sono quelli inaugurati domenica sera a conclusione della festa della rificolona, uno degli appuntamenti ‘clou’ nel programma della festa della stessa associazione in corso di svolgimento fino al 13 settembre nel parco di villa Il Palagio. In questi giorni, quindi, si potranno trascorrere delle piacevoli serate all’insegna del buon cibo della tradizione campigiana.

Si tratta di un pulmino per il trasporto delle persone, acquistato con i fondi a disposizione della Misericordia, e due carrelli speciali a supporto delle pompe di aspirazione dell’acqua, già in loro possesso, donati rispettivamente dalla sezione di San Piero a Ponti e dall’amministrazione comunale campigiana.

"La conferma – ha detto il Provveditore della Misericordia, Cristiano Biancalani – che il nostro servizio e l’amore per il prossimo sono frutto di un’azione tangibile".

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Campi, Andrea Tagliaferri, che ha aggiunto: "Cristiano ha ringraziato il Comune per la collaborazione instaurata. Ma è lui, insieme a tutti i confratelli e le consorelle, che si merita un ringraziamento da parte nostra per come guida la Misericordia".

E ancora: "Un impegno visibile in questi giorni di festa – ha aggiunto Tagliaferri –, ma che prosegue costantemente nel corso dell’anno".

