Elba, risveglio drammatico. Piove sull’isola: strade crollate e fango nelle case. 200 persone isolate

Isola d’Elba, 10 settembre 2025 – È stato un risveglio traumatico quello di stamani a Portoferraio, con le vie di accesso nuovamente allagate dalla pioggia e una situazione in divenire su tutto il territorio elbano dove le strade sull’orlo della praticabilità. Critica la situazione in direzione di Procchio, per la forte pioggia di questa mattina alle 7 che ha registrato tra Portoferraio e Procchio 55 millimetri in meno di un’ora.

Piove e ci sono difficoltà sulla 4 corsie in uscita dal capoluogo elbano, all'altezza del Carburo e della Sghinghetta e lungo la provinciale in direzione di Procchio. La Protezione civile elbana che sta monitorando tutto il territorio elbano rassicura che la situazione è sotto controllo anche se fragile dopo la piena di ieri.

Risveglio traumatico all'Elba

Restano numerose le criticità disseminate su tutto il territorio per i danni provocati dall'acqua, la più grave resta l’interruzione della strada che conduce alla località balneare di Forno, dove si è aperta una grossa voragine che ha di fatto isolato la frazione dal resto dell’isola che ospita centinaia di persone tra i residenti e i numerosi turisti e non si riesce ad intervenire con la perturbazione in corso. Si parla di 200 persone in tutto.

I volontari della Protezione civile sono nuovamente intervenuti stanotte a Rio Marina, per rimuovere le auto lungo la valle di Riale che rischiavano di essere travolte dall’acqua. Ma la situazione più critica si registra capoluogo elbano dove le il terreno non ha ancora assorbito l’acqua di ieri e continua a piovere. Le maggiori criticità sono nella zona del Carburo e di via Manganaro, ma anche alla Sghinghetta e a Concia di Terra dove ci sono ancora strade, abitazioni e attività allagate. Attiva la macchina dei soccorsi, con tutte le squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro, i volontari e le forze dell'ordine e con il monitoraggio dell'amministrazione comunale in massima allerta.