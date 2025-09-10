Firenze, spaccio ai giardini. Arrestato un 21enne: individuato anche grazie al suo cane

Firenze, 10 settembre 2025 - La polizia di Stato di Firenze ha arrestato un cittadino italiano di 21 anni con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile durante un servizio di osservazione nella zona dell’Isolotto, nei giardini di via Canova, dove il giovane era solito aggirarsi in compagnia di un cane di razza pitbull.

Lunedì pomeriggio i poliziotti hanno notato un movimento sospetto: il 21enne ha ceduto dell’hashish a un 35enne cittadino kosovaro, in cambio di alcune banconote. L’acquirente era arrivato sul posto a bordo di un monopattino ed è stato subito fermato da un’aliquota di personale che ha trovato in suo possesso circa 20 grammi della sostanza.

Nel frattempo, un altro gruppo di agenti ha raggiunto il presunto spacciatore, che si era diretto verso la propria abitazione in via Canova. Alla vista della polizia, il giovane ha tentato invano di disfarsi di una bilancina di precisione lanciandola dalla finestra, ma è stato immediatamente bloccato.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 130 grammi, oltre a 750 euro in contanti nascosti all’interno di un portafoglio. Droga, denaro e materiale per il confezionamento sono stati sequestrati.

Il 35enne kosovaro è stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, mentre per il 21enne è scattato l’arresto.