Incidente in Fi-Pi-Li ferma anche il mercato. Ambulanti bloccati nella coda chilometrica

Firenze, 9 settembre 2025 – Effetto domino generato, a quanto pare, da un incidente in Fi-Pi-Li. Nelle prime ore del mattino del 9 settembre alcuni mezzi sono rimasti coinvolti in uno scontro sulla superstrada all’altezza di Lastra a Signa. Lunghe code, traffico in tilt in entrata, direzione Firenze. Erano circa le 7, e in quell’ingorgo chilometrico pare che siano rimasti imbottigliati anche diversi ambulanti attesi al mercato delle Cascine.

Il tutto è accaduto alle 7.36, secondo quanto documentato dal portale “muoversi in Toscana”, al Km 7+800 tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa. C’è voluta un’ora perché la coda, arrivata fino a 7 chilometri, si riducesse fino a scomparire. Un’altra mattinata di caos all’ingresso della città. Infatti non solo il mercato, ovviamente, ha risentito dei disservizi causati dall’incidente nel quale, fortunatamente, non ci sarebbero feriti gravi.