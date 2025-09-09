Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortaleAllerta arancioneFungaiolo mortoMaltempoLa tragedia di FolloTestamento di Armani
Acquista il giornale
CronacaIncidente in Fi-Pi-Li ferma anche il mercato. Ambulanti bloccati nella coda chilometrica
9 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Incidente in Fi-Pi-Li ferma anche il mercato. Ambulanti bloccati nella coda chilometrica

Incidente in Fi-Pi-Li ferma anche il mercato. Ambulanti bloccati nella coda chilometrica

Sarebbe stato lo scontro avvenuto tra Ginestra e Lastra a Signa la causa dell’insolita mancanza dei banchi alle Cascine nelle prime ore della mattinata

I banchi al mercato delle Cascine hanno tardato ad arrivare in questo martedì 9 settembre, a causa di un incidente

I banchi al mercato delle Cascine hanno tardato ad arrivare in questo martedì 9 settembre, a causa di un incidente

Per approfondire:

Firenze, 9 settembre 2025 – Effetto domino generato, a quanto pare, da un incidente in Fi-Pi-Li. Nelle prime ore del mattino del 9 settembre alcuni mezzi sono rimasti coinvolti in uno scontro sulla superstrada all’altezza di Lastra a Signa. Lunghe code, traffico in tilt in entrata, direzione Firenze. Erano circa le 7, e in quell’ingorgo chilometrico pare che siano rimasti imbottigliati anche diversi ambulanti attesi al mercato delle Cascine

Il tutto è accaduto alle 7.36, secondo quanto documentato dal portale “muoversi in Toscana”, al Km 7+800 tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa. C’è voluta un’ora perché la coda, arrivata fino a 7 chilometri, si riducesse fino a scomparire. Un’altra mattinata di caos all’ingresso della città. Infatti non solo il mercato, ovviamente, ha risentito dei disservizi causati dall’incidente nel quale, fortunatamente, non ci sarebbero feriti gravi.

Approfondisci:

La Fi-Pi-Li dopo l’estate. “Crescono usura e buche”

La Fi-Pi-Li dopo l’estate. “Crescono usura e buche”
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata