Paura in A1, schianto fra moto e furgone. Elisoccorso atterra in autostrada

Terni, 9 settembre 2025 – Incidente sull’autostrada A1 avvenuto nella mattinata di oggi, 9 settembre al Km 469, nel Ternano. Tre i feriti nello scontro nel quale sono rimasti coinvolti una moto e un furgone. L’autista di quest’ultimo pare avere avuto la peggio tanto che è stato soccorso sul posto e trasportato con l’elisoccorso in ospedale per le cure del caso. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo l’incidente, avvenuto in direzione nord da Attigliano verso Orvieto, è stato necessario chiudere l’autostrada che ha poi riaperto alle 10. Sul posto oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Amelia, la polizia stradale e le ambulanze del 118.