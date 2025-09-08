“L’Aurelia, cimitero a cielo aperto: basta incidenti”. Il grido del sindaco, lettera agli onorevoli

Capalbio (Grosseto), 8 settembre 2025 – “Fino a quando si continuerà ad abusare della pazienza dei maremmani?”. Inizia con queste parole la lettera aperta del sindaco di Capalbio (Grosseto), Gianfranco Chelini, a proposito della messa in sicurezza del tratto dell'Aurelia tra Capalbio e Orbetello.

La lettera è stata inviata a parlamentari dei vari schieramenti: Simona Petrucci, Manfredi Potenti, Silvio Franceschelli, Ylenia Zambito, Dario Parrini, Simona Bonafè, Chiara Tenerini, Fabrizio Rossi e Marco Simiani. "È questo l'appello ai parlamentari eletti nel collegio di Grosseto e Livorno, perché abbiano un sussulto di dignità nei confronti di un territorio martoriato che non sopporta più dichiarazioni roboanti e impegni insignificanti - spiega Chelini -. A Capalbio, non sopportiamo più lo sdegno, che non dura più di 24 ore, dopo ogni incidente mortale sull'Aurelia. La strada Statale 1 è diventato un cimitero a cielo aperto. È arrivato il momento che si sollevi lo stesso sdegno collettivo nazionale succedutosi al crollo del ponte Morandi a Genova”. La mente va all’ultimo grave incidente, quando lo scontro tra un camion e un’auto ha portato il Tir a schiantarsi contro una rivendita di latticini. Ci fu una vittima, il guidatore dell’auto, Alessandro Loschiavo, 59 anni, designer di fama internazionale.

A sinistra il tir coinvolto nell'incidente dello scorso 19 agosto; a destra i mezzi di soccorso intervenuti sull'Aurelia (foto Aprili)

Chelini prosegue ricordando che si contano “quaranta anni di dibattiti, fiumi di parole su progetti di autostrade o di adeguamento dell'Aurelia senza alcun risultato concreto. Amministrazioni di ogni colore politico si sono succedute nella responsabilità di non aver messo in sicurezza il tratto ancora non sicuro dell'Aurelia dove c'è stata una vera e propria ecatombe di automobilisti. La messa in sicurezza del tratto dell'Aurelia tra Capalbio e Orbetello adesso, e subito, deve diventare una priorità nazionale”. Il sindaco ricorda anche “che tra le vittime dei numerosi incidenti mortali sull'Aurelia di fronte a Capalbio va contato anche l'ex ministro, ed ex sindaco di Orbetello, Altero Matteoli, unico nel panorama politico nazionale ad essersi speso per la messa in sicurezza della statale Aurelia, penso ai tratti tra Grosseto e Cecina”.