Travolto e ucciso dal treno. Mistero sul nome

E’ stato travolto e ucciso da un treno in transito nella stazione di Follonica, ma al momento non ci sono certezze nè sull’esatta dinamica dell’incidente né – soprattutto – sull’identità della vittima. Si tratta di un uomo con età apparente compresa fra 45 e 55 anni, ma sulle generalità almeno fino alla tarda serata di ieri non esistevano elementi certi.

Tutto è accaduto intorno alle 20.30 di sabato. L’uomo, stando ad una prima ipotesi comunque in attesa di conferme, probabilmente stava passeggiando troppo vicino ai binari e il treno in transito che viaggiava verso nord (un Freacciarossa) potrebbe averlo ’agganciato’ trascinandolo sotto il convoglio. Il macchinista non si è però accorto di quanto fosse accaduto e il treno ha inizialmente proseguito la corsa.

Scoperto il corpo, in un primo momento si è pensato che la vittima fosse un uomo di 52 anni residente nella cittadina del Golfo, ma una verifica successiva – soprattutto confrontando alcuni tatuaggi sul corpo dell’uomo deceduto – si è scoperto che non si trattava della persona ipotizzata. Gli agenti della Polfer hanno trovato soltanto le due valige che l’uomo aveva con sé, contenenti vestiti e alcuni oggetti per l’igiene personale, ma nessun documento di identità. Le ricerche sono andate avanti anche per l’intera giornata di ieri, senza esito positivo.

La salma è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale ’Misericordia’ di Grosseto dove oggi ci sarà l’ispezione del medico legale dal cui esito probabilmente dipenderà la decisione del magistrato di disporre o meno l’autopsia.