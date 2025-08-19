Malore al passaggio a livello. Bloccato tra i binari con l’auto. I carabinieri lo salvano dal treno

Brutta disavventura per un anziano che ha accusato un malore mentre era alla guida in prossimità di un passaggio a livello e ne ha divelto le sbarre, fermandosi sui binari: ha rischiato di essere travolto da un treno, ma il tempestivo intervento dei Carabinieri ha scongiurato il peggio. L’uomo, di 74 anni era a bordo della sua automobile e procedeva verso il passaggio a livello di Ospedalicchio che, in quel momento, era chiuso.

L’anziano si è sentito male e, inconsciamente, ha messo in moto il veicolo che ha finito per abbattere le sbarre che in quel momento erano abbassate in attesa del transito del treno.

Non solo, in cerca di aiuto ha attraversato i binari, rimanendo bloccato col mezzo tra le rotaie e le sbarre posizionate dal lato opposto. I militari dell’Arma, che si trovavano in zona nel corso di un normale servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno notato delle persone all’esterno delle autovetture e si sono precipitati immediatamente sul posto, riuscendo subito a riprendere il controllo della macchina e a posizionarla in modo tale da evitare la collisione con il treno che stava per passare, mettendo al sicuro il conducente.

Inoltre, l’immediato allarme diramato dai militare tramite il numero unico di emergenza 112 ha poi consentito di interrompere il traffico ferroviario sulla linea interessata dall’incidente, impedendo il transito del convoglio. Sul posto è giunta anche l’ambulanza del 118, con i sanitari che hanno deciso il trasporto dell’uomo in Ospedale ad Assisi per le cure del caso dove è risultato non in pericolo di vita.

Maurizio Baglioni