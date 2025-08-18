Malore alla guida, resta bloccato sui binari. Salvato dai carabinieri

Perugia, 18 agosto 2025 – Rischiava di essere travolto dal treno in arrivo un uomo di 74 anni. Era in prossimità del passaggio a livello di Ospedalicchio (Bastia Umbra) in macchina, davanti alle sbarre chiuse, quando è stato colto da malore. Ha perso il controllo dell'auto che ha divelto le sbarre, qualche attimo prima dell'arrivo del convoglio.

Non solo, in cerca di aiuto ha attraversato i binari, rimanendo bloccato col mezzo tra le rotaie e le sbarre posizionate dal lato opposto. Provvidenziale l'intervento dell'Arma, che si trovava in zona nel corso di un normale servizio perlustrativo di controllo del territorio. I carabinieri hanno notato delle persone all’esterno delle autovetture e si sono precipitati sul posto, riuscendo a riprendere il controllo della macchina e a posizionarla in sicurezza

L'immediato allarme diramato tramite il 112 ha poi consentito di interrompere il traffico ferroviario sulla linea interessata dall’incidente, impedendo il transito del convoglio. L'anziano è sano e salvo.