Auto vaga per il paese, a bordo ci sono sei minorenni. Multe per oltre 7mila euro

Pescia (Pistoia), 18 agosto 2025 – Che qualcosa non andasse lo si capiva dall’andatura di quella macchina: decisamente “sconnessa”, tanto da indurre chi l’aveva vista girare per le strade del paese a chiamare il 112. E in effetti la ragione c’era: a bordo della vettura, fermata da una volante del commissariato di Pescia, i poliziotti hanno trovato sei minorenni.

Al volante c’era un diciassettenne: è emerso che il ragazzo aveva preso l’auto dei suoi genitori a loro insaputa, visto che erano in Albania, dove erano andati per passare tre giorni nel loro paese d’origine lasciando il figlio solo a casa. Peccato che in Italia questo sia abbandono di minore.

I poliziotti, dopo aver hanno intercettato l’auto e constatata la situazione, hanno portato tutti i giovani in commissariato per riaffidarli ai loro genitori. Per quanto riguarda il 17enne che si era messo alla guida, sono intervenuti i servizi sociali in attesa dell’arrivo dei genitori che rientrati il giorno successivo al fatto.

Nei guai non è finito solo il giovane, ma anche i genitori che si sono presi una denuncia per abbandono di minore. Per l’auto è stato disposto il fermo amministrativo per 3 mesi e sono scattate sanzioni amministrative per 7.500 euro per guida senza patente (aggravato dal mancato requisito d’età), violazione fermo fiscale dato che il veicolo era soggetto alla misura, trasporto passeggeri in sovrannumero, incauto affidamento.

Per fortuna la vicenda è finita senza incidenti, ma è impossibile non pensare a quanto accaduto solo pochi giorni fa a Milano con la morte di Cecilia De Astis, investita da un’auto rubata con a bordo quattro minorenni.