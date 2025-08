Torre del Lago, 34enne ferito dal treno mentre attraversa i binari di corsa. Disagi sulla Pisa-La Spezia

Torre del Lago (Lucca), 1 agosto 2025 – Disagi alla circolazione ferroviaria alla stazione di Torre del Lago, in Versilia, sulla linea Pisa - La Spezia, dopo che, intorno alle 20:40, un treno regionale che stava transitando ha colpito di striscio un uomo che stava attraversando i binari di corsa. L'uomo, 34enne di origine marocchina, è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale in codice giallo. Sul posto anche la polizia ferroviaria. La circolazione dei treni è attualmente rallentata per accertamenti dell'autorità giudiziaria. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti.