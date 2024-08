Firenze, muore investito dal treno: tragico incidente. Interrotta la linea a Campo di Marte

Firenze, 32 agosto 2024 – Tragedia nel primo pomeriggio di sabato 31 agosto. Un 29enne originario della Libia è stato investito da un treno. Secondo una prima dinamica sarebbe stato in realtà urtato e sbalzato a metri di distanza.

Passeggeri scesi dal treno dopo l'interruzione tra Campo di Marte e Rovezzano per l'investimento mortale

Ogni tentativo di salvarlo da parte del 118 è stato vano. Sembra che il 29enne stesse camminando lungo i binari e non avrebbe sentito l’arrivo del convoglio. Accade su binari tra Campo di Marte e Rovezzano. Il traffico ferroviario è stato interrotto e questo ha comportato una serie di disagi a cascata sulla linea locale.

Diversi i passeggeri che sono scesi dai treni e che hanno atteso i rilievi e la rimozione del corpo per poi riprendere il viaggio. Per quanto riguarda Campo di Marte, i ritardi verso la stazione di Santa Maria Novella sono intorno ai 40 minuti. Per quanto riguarda i treni in arrivo alla stessa Campo di Marte, intorno alle 16 il treno da Chiusi aveva un ritardo di 39 minuti, mentre quello da Foligno di 25.

Nel pomeriggio, dopo tutti i rilievi del caso, il corpo del giovane è stato rimosso e trasferito all’Istituto di medicina legale. Si deciderà se e quale tipo di esame verrà svolto sul corpo. Intanto, i disagi sono proseguiti per buona parte del pomeriggio. Trenitalia ha anche istituito una serie di bus sostitutivi.