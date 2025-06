Investimenti irrigui in agricoltura: i fondi

Contributi agli agricoltori per investimenti irrigui. La Toscana ha approvato le disposizioni relative al bando attuativo dell’intervento ‘Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole - irriguo aziendale’ del Complemento per lo sviluppo rurale della Toscana. La dotazione finanziaria è pari a 17,3 milioni di euro. Attraverso il bando, il progetto della Regione per l’autonomia dei giovani, sono concessi contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale e/o di coltivatore diretto che intendono realizzare investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione del loro utilizzo nell’azienda beneficiaria. "Con questo bando - dice la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi (foto) - la Regione vuole contribuire e fare fronte al problema dei cambiamenti climatici che hanno reso necessario ottimizzare l’utilizzo della risorsa idrica nelle produzioni agricole. Il bando risponde a questa esigenza offrendo un aiuto diretto alle aziende agricole per investimenti specifici e promuovendo un uso più consapevole e strategico della risorsa acqua, per il futuro dell’agricoltura e dell’ambiente".