Incidente stradale e rogo in galleria, esercitazione sulla A1. Testati i robot antincendio

Barberino di Mugello (Firenze), 19 giugno 2025 – Quanto è efficiente la comunicazione tra le diverse realtà del soccorso in caso di emergenza? Come gestire gli accessi autostradali in cointesti del genere? Domande alle quali si è cercato di dare risposta mercoledì sera, 18 giugno, con una esercitazione di protezione civile. Un’occasione che oltretutto ha dato la possibilità di testare i nuovi mezzi antincendio che sono in dotazione al comando dei vigili del fuoco di Firenze.

L'esercitazione di mercoledì sera sull'Autostrada del Sole

L'esercitazione – nome in codice “Dante” – è andata in scena a partire dalle 21 sul tratto mugellano dell’Autostrada del Sole, nel tratto tra Barberino di Mugello e Roncobilaccio all’interno della galleria Citerna che si trova sulla Panoramica.

A coordinare il tutto è stata la Prefettura di Firenze, a organizzare Vigili del Fuoco e IV tronco della Società Autostrade per l’Italia, in campo anche Polizia Stradale e il sistema di soccorso sanitario 118.

E’ stato simulato un incidente stradale, con il coinvolgimento di un mezzo pesante e di altre autovetture, con conseguente incendio in galleria. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute hanno provveduto in prima fase a soccorso, estricazione e messa in sicurezza delle persone coinvolte dall’incidente stradale, simulate attraverso figuranti individuati dalle associazioni di volontariato della Città Metropolitana. Nella seconda fase dell’esercitazione (incendio in galleria) sono stati testati i due robot cingolati antincendio “Shark Colossus” insieme al nuovo mezzo Aps (Auto Pompa Serbatoio), impiegati entrambi nelle operazioni di spegnimento, concessi in comodato d’uso al comando di Firenze dalla Aspi (Autostrada per L’italia). L’esercitazione si è conclusa alle 23,30.