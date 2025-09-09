Valorizzazione di Vetrina Toscana, firmato accordo Tpt-Gal

Firenze, 8 settembre 2025 - Creare un modello innovativo di sinergia tra le politiche di sviluppo rurale e la promozione turistica regionale mettendo al centro il progetto Vetrina Toscana: questo l'obiettivo di fondo dell'accordo di collaborazione che Toscana Promozione Turistica e i Gruppi di Azione Locale della Toscana, supportati da Anci, hanno firmato oggi a Firenze. Le parti si impegnano a partecipare e condividere progetti comuni: attenzione particolare sarà rivolta all'organizzazione di azioni divulgative e formative per favorire la conoscenza del progetto Vetrina Toscana e rafforzare la rete degli aderenti. Il programma di collaborazione comprende un calendario di iniziative mirate alla promozione del progetto Vetrina Toscana sui territori di competenza dei sette Gal Toscani. Tra i punti dell'accordo anche il coinvolgimento di Vetrina Toscana nell'ambito del Tavolo delle politiche locali del Cibo di Anci Toscana, con l'obiettivo di creare un collegamento tra la cultura e l'identità enogastronomica e le strategie di sviluppo locale, e la realizzazione di incontri specifici sui diversi territori con distretti del cibo, comunità del cibo e altri attori territoriali, per rafforzare la rete di collaborazioni e massimizzare l'impatto delle iniziative. Vetrina Toscana è il progetto della Regione Toscana, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana: è stata selezionata dalla Commissione Europea come 'storia di successo' per aver saputo promuovere le specialità enogastronomiche locali con un marchio comune ed eventi che uniscono il cibo alla cultura, al turismo e al commercio al dettaglio, facendo crescere le vendite a chi fa parte della filiera e per aver messo a disposizione del progetto una strategia di comunicazione ad hoc, sia tradizionale che digitale.