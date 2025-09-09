Bagno a Ripoli, 09 settembre 2025 - Niccolò Gensini è il nuovo comandante della polizia municipale di Bagno a Ripoli. Prende il posto di Filippo Fusi. Nato a Firenze nel 1973, entrerà in carica ufficialmente dal 1° ottobre. Laurea in Giurisprudenza e un master in People Management, il nuovo comandante Gensini è entrato in polizia locale nel 1997 e ha sempre lavorato per Palazzo Vecchio. Per circa dieci anni ha fatto parte del reparto motociclista per il pronto intervento e la sicurezza stradale; responsabile del distaccamento polizia locale del Quartiere 3 (Gavinana-Galluzzo), èattualmente responsabile del reparto sinistri stradali. È docente nella materia di infortunistica stradale alla scuola Interregionale di polizia locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria. “Ringrazio innanzitutto il sindaco per la fiducia che mi ha accordato – commenta il neocomandante Gensini -. Questo nuovo incarico mi consente di lavorare per un territorio importante che sta vivendo una fase di crescita. Penso all’insediamento di nuove attività produttive e imprenditoriali, così come alla realizzazione di nuove infrastrutture: la tramvia, la Variante di Grassina, il Viola park e, ultimo ma non per importanza, lo sviluppo dell’area ospedaliera”. “Rafforzare il rapporto con la comunità è sempre stata e continuerà ad essere la mia priorità – commenta il neo comandante -. Siamo al servizio dei cittadini e voglio mettere la mia esperienza a disposizione fin da subito. Il contatto con le persone sarà fondamentale per misurare la percezione di sicurezza sul territorio e coordinare il lavoro insieme alle donne e agli uomini della Polizia locale. Un ringraziamento a Filippo Fusi, che in questi anni ha contribuito a rendere la Polizia locale di Bagno a Ripoli all’avanguardia sotto molto aspetti, come nella logistica”. “Un grande in bocca al lupo al nuovo comandante Gensini, che da ottobre guiderà la nostra Polizia locale – è l'accoglienza del sindaco Francesco Pignotti -. Ne condivido lo spirito quando afferma che il legame con i cittadini dovrà essere centrale, per una polizia locale sempre più vicina alle esigenze e ai bisogni della comunità. Voglio ringraziare sinceramente il comandante uscente Filippo Fusi che per 18 anni ha servito la comunità di Bagno a Ripoli con profonda dedizione e impegno. Il suo operato è un’eredità fertile che darà linfa al lavoro dei prossimi anni”.