Borse e accessori contraffatti, 5000 articoli sequestrati a Firenze

Firenze, 9 settembre 2025 – Sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre 5.000 articoli contraffatti, tra borse e accessori di pelletteria, rinvenuti all'interno di un capannone situato nella periferia di Firenze. L'intervento, maturato su impulso operativo del Comando Provinciale di Firenze e in attuazione delle direttive del Comando Regionale Toscana, mirate a rafforzare la tutela del mercato legale, della concorrenza e della filiera produttiva nazionale, è stato sviluppato dai militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano attraverso mirate analisi di rischio, attività di osservazione e controlli sul territorio.

L'attività ha consentito di individuare un sito logistico-produttivo riconducibile a un soggetto di nazionalità straniera, nel quale erano stoccati manufatti e semilavorati che riproducevano, con apparente fedeltà, i modelli di una nota maison francese.

Il tempestivo intervento delle Fiamme Gialle ha permesso di interrompere sul nascere l'attività illecita, procedendo al sequestro dell'intero stock contraffatto e delle attrezzature destinate al confezionamento. Il responsabile è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, mentre sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati a ricostruire i canali di approvvigionamento, la rete di distribuzione e i relativi flussi finanziari, oltre a verificare l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti lungo la filiera.