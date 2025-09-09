Firenze, asfaltature da via Modigliani a via dello Sprone. La mappa dei lavori sulle strade in città

Firenze, 9 settembre 2025 - Da via Modigliani a via dello Sprone, in questa settimana – oltre ai cantieri della tramvia – sono diversi gli interventi stradali. Come riporta una nota di Palazzo Vecchio in via Modigliani dal 10 settembre è in programma l’asfaltatura dell’area di sosta. Fino al 16 settembre sarà interrotta la circolazione in via Modigliani (area di parcheggio compresa tra via Maccari e il numero civico 33) e in via Maccari (area di parcheggio compresa tra via Modigliani e il numero civico 95).

Sempre il 10 settembre per un cantiere edilizio sarà chiuso il tratto via Maggio-via del Pavone. Il provvedimento sarà in vigore dalle 9 alle 17. Percorso alternativo per i veicoli diretti nel tratto interdetto: lungarno Guicciardini-piazza Nazario Sauro-via dei Serragli-via Sant'Agostino-via Mazzetta-piazza San Felice-piazza Pitti-via dei Guicciardini-via dello Sprone-piazza della Passera-via dei Vellutini-via del Pavone. Altri provvedimenti previsti: senso unico in piazza dei Frescobaldi (da via di Santo Spirito e lungarno Guicciardini verso il lungarno) e in via dello Sprone (da via Toscanella a via dei Sapiti verso quest’ultima strada). In via Ximenes inizieranno l'11 settembre i lavori di riqualificazione per l’impianto dell’illuminazione pubblica.

Nella prima fase scatterà un divieto di transito tra via dei Grecchi e viale del Poggio Imperiale; nella seconda fase sarà istituito un restringimento di carreggiata. Termine previsto 30 settembre. Da segnalare, in riferimento a provvedimenti minori, oggi, 9 settembre, la chiusura del tratto Costa dei Magnoli-piazza dei Rossi per carico e scarico di materiali. Il provvedimento sarà in vigore dalle 9 alle 13. Itinerario alternativo: Costa San Giorgio-Costa Scarpuccia-Via dei Bardi-Piazza dei Mozzi-Lungarno Torrigiani-Piazza di Santa Maria Soprarno-Via dei Bardi-Via dei Guicciardini-Via dei Barbadori-Via dei Ramaglianti-Via dello Sprone- Via dei Guicciardini-Piazza Santa Felicita-Piazza dei Rossi.