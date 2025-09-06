Tramvia, restringimenti e divieti: ecco dove e quando

Firenze, 6 settembre 2025 – Da lunedì 8 settembre inizia una nuova settimana di interventi sulle strade per i lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. In dettaglio, spiega una nota del Comune di Firenze, è in programma l'asfaltatura definitiva delle corsie lato centro di piazza Piave: “Previsti restringimenti e divieti di sosta tra via dei Malcontenti e lungarno della Zecca Vecchia nelle notti tra lunedì 8 e martedì 9 e tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre (orario 21-6)”.

Procedono poi i lavori in viale Giannotti: “Da lunedì sera (21.30) sono previste le operazioni preliminari della fase 2 del cantiere F4 (via Traversari-viale Europa-largo Novello) che prevede la cantierizzazione a centro carreggiata. Per questo sarà rimossa l'isola centrale con spostamento della fermata del TPL nel tratto successivo di viale Giannotti tra via di Ripoli e via Erbosa. Al termine di queste lavorazioni preliminari scatteranno i lavori veri e propri con restringimento di carreggiata nel tratto interessato e una corsia per senso di marcia ai lati del cantiere”.