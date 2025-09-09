I venerdì dell’orientamento: scuola e università insieme per guidare le scelte dei giovani

Firenze, 9 settembre 2025 – Rafforzare il legame tra scuola e università per accompagnare ragazze e ragazzi nelle scelte formative: è l’obiettivo dell’iniziativa “I venerdì dell’orientamento. Università e scuole insieme per progettare, ascoltare e dialogare”, promossa dall’Università di Firenze con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Il progetto, rivolto a dirigenti, docenti e referenti dell’orientamento delle scuole superiori, vuole creare uno spazio di confronto e collaborazione per condividere bisogni ed esperienze con ricercatrici e ricercatori dell’Ateneo.

Sono sei gli incontri in programma, di cui quattro in presenza e due online, tutti di venerdì alle ore 15: si parte il 12 settembre a Firenze (Plesso di Via Laura, 48), si prosegue con un appuntamento online il 19 settembre, mentre il terzo incontro è proposto il 26 settembre a Pistoia(Pallavicini Center, via Bure Vecchia Nord, 115). Il calendario prosegue il 3 ottobre al Polo formativo di Sovigliana, Vinci (via Oberdan, 13-19), il 10 ottobre a Prato (Fondazione PIN, piazza dell’Università, 1), per finire con un ultimo incontro online il 17 ottobre.

“L’iniziativa che prevede la progettazione condivisa di percorsi di orientamento – spiega la rettrice Alessandra Petrucci – ha un valore strategico per rafforzare la collaborazione tra scuola e università, nella direzione di facilitare una scelta universitaria consapevole da parte dei giovani per contrastare la dispersione scolastica e favorire il successo formativo”.

Gli incontri, gratuiti e con attestato di partecipazione, sono aperti alle scuole superiori della Toscana.

Info e modalità di iscrizione sul sito: www.unifi.it.