Firenze, all’università apre uno sportello unico per gli studenti extra-UE

Firenze, 3 settembre 2025 - All’Università di Firenze apre uno sportello unico per gli studenti extra-UE, per aiutarli a immatricolarsi e a richiedere il permesso di soggiorno. L’Università di Firenze si apre ancora di più agli studenti internazionali, che arrivano da paesi non appartenenti all’Unione europea per svolgere nella nostra città il proprio percorso accademico. Da settembre presso il Campus Morgagni (primo piano - Viale Morgagni, 44), è attivo l’International Students Enrolment Desk, uno sportello che unifica in un solo luogo i servizi già presenti in Ateneo per accogliere e supportare gli studenti extra-UE con visto per studio. Il Desk nasce con l’obiettivo di semplificare e facilitare i primi passi nel percorso universitario, offrendo un supporto completo nelle procedure di immatricolazione ai corsi universitari di primo e secondo livello, fino al terzo ciclo di formazione (specializzazioni, master, corsi di perfezionamento). Oltre all’assistenza del personale amministrativo, gli studenti possono contare sull’aiuto dei tutor multiculturali, studenti internazionali Unifi che aiutano i più giovani con informazioni pratiche e consigli per orientarsi nella vita universitaria e in città. Negli stessi spazi è operativo anche il Residence Permit Desk, che assiste gli studenti nella compilazione dei kit per la richiesta del permesso di soggiorno. L’International Students Enrolment Desk è aperto dal lunedì al venerdì, ore 9:30 – 13; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle 16:30. Il Residence Permit Desk è aperto martedì e giovedì, dalle 9 alle 13. L’accesso ai servizi è su appuntamento tramite il sistema di prenotazione UFirst, disponibile anche come app su Google Play e App Store. “L'attivazione di questo servizio – commenta la rettrice Alessandra Petrucci – dimostra l'impegno dell'Ateneo nel favorire l’accoglienza e l’integrazione degli studenti internazionali, offrendo loro un punto di riferimento unico per affrontare le prime pratiche burocratiche e iniziare al meglio il loro percorso a Firenze”. Intanto, le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso libero dell’Università di Firenze proseguono fino all’8 novembre. Per i corsi di laurea a numero programmato, invece, ultime scadenze per fare domanda e sostenere i test di accesso secondo quanto indicato nei bandi pubblicati. Maurizio Costanzo