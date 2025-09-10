Sottopasso di San Bartolo a Cintoia, iniziati i lavori

Firenze, 10 settembre 2025 - Sono iniziati i lavori di manutenzione al sottopasso di San Bartolo a Cintoia. Si tratta di interventi programmati per il ripristino del sistema di smaltimento delle acque meteoriche risolvendo così le criticità che, in caso di forti piogge, causavano l’allagamento della carreggiata. I lavori, effettuati dal Global Service, prevedono interventi sul fosso di guardia del rilevato stradale (taglio della vegetazione infestante e la rimozione del materiale accumulato), la pulizia dei pozzetti esistenti, lo spurgo delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche. Per quanto riguarda la viabilità sono stati istituiti restringimenti di carreggiata in prossimità del sottopasso.

La durata delle lavorazioni è prevista in una ventina di giorni. Tra gli altri lavori in via di San Michele a Monteripaldi è in corso la realizzazione di una canaletta: fino al 17 settembre la strada sarà chiusa tra via dei Cavatori e via di San Michele in Arcetri (orario 9-24). Percorso alternativo dal lato di via San Matteo in Arcetri: cia San Matteo in Arcetri-via del Pian dei Giullari-via Righini-largo Fermi-piazzale del Poggio Imperiale-via di San Felice a Ema-via Gherardo Silvani-via delle Cave di Monteripaldi-via dei Cavatori-via delle Cinque Vie.

Percorso alternativo dal lato di via delle Cinque Vie: via delle Cinque Vie-via dei Cavatori-via delle Cave di Monteripaldi-via Gherardo Silvani-via San Felice a Ema-piazzale di Poggio Imperiale-largo Fermi-via di San Leonardo-via Gherardo Viviani-via del Pian dei Giullari-via San Matteo in Arcetri. Domani, 11 settembre, in via Ximenes inizieranno i lavori di riqualificazione per l’impianto dell’illuminazione pubblica. Nella prima fase scatterà un divieto di transito tra via dei Grecchi e viale del Poggio Imperiale; nella seconda fase sarà istituito un restringimento di carreggiata. Termine previsto 30 settembre. È corso, per la sola giornata di oggi (10 settembre) la chiusura del tratto via Maggio-via del Pavone per un cantiere edilizio: il provvedimento sarà in vigore fino alle ore 17.