A Firenze al via i lavori di riqualificazione in via Pietrapiana

Firenze, 7 settembre 2025 - I lavori di riqualificazione in via Pietrapiana ma anche il rifacimento di un allaccio fognario in via dell’Antella sono i principali lavori che scattano in settimana a Firenze. In via Pietrapianta riprenderanno l'8 settembre i lavori di riqualificazione con il cantiere in prossimità dell’incrocio con via dei Pepi (Canto alle Rondini). Il tratto via dei Pepi-piazza dei Ciompi sarà chiuso mentre sarà garantito il collegamento tra i due tratti di via dei Pepi. Restringimenti e divieti di sosta in via Martiri del Popolo. Viabilità alternativa per i veicoli diretti in via Pietrapiana-Borgo la Croce: via Martiri del Popolo-via Buonarroti-via Ghibellina-via dei Macci-via dell’Agnolo-Borgo Allegri-piazza dei Ciompi-via Pietrapiana, Questi provvedimenti saranno in vigore fino al 10 ottobre. In via dell'Antella, si legge in una nota del Comune, inizieranno l'8 settebmre i lavori per il rifacimento di un allaccio fognario. Fino al 17 settembre sarà in vigore un divieto di transito da via San Zanobi da Strada al confine comunale. Prevista anche l’istituzione di un doppio senso in via Ferrero tra via Chiantigiana e piazza Bacci. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via Chiantigiana da: via Ferrero (doppio senso di marcia)-piazza Bacci-via del Carota-via Zanobi da Strada- via dell'Antella. In via Valdinievole da oggi, 7 settembre, sarà effettuato un intervento edilizio. Dalle 9 alle 19 sarà interrotta la circolazione tra viale Guidoni e via Bisenzio; inoltre in via Bisenzio tra via Valdinievole e viale Guidoni sarà istituito un senso unico verso viale Guidoni. Viabilità alternativa per i veicoli diretti in via di Novoli: viale Guidoni-via della Torre degli Agli-via di Novoli. Viabilità alternativa per i veicoli diretti in viale Guidoni: via di Novoli-via Allori-viale Guidoni oppure via Valdinievole-via Bisenzio-viale Guidoni.