Andrea Martini
Firenze
7 set 2025
Panico nel condominio, scoppia un incendio, il fumo invade le scale. Paura in via dei Pepi

Undici le persone soccorse dal personale sanitario, tra cui 3 bambini

Le fiamme hanno costretto all'evacuazione un intero condominio. Undici persone, tra cui tre bambini, sono state soccorse e trasportate in ospedale per accertamenti. È accaduto poco dopo le 9 in via dei Pepi, nel centro di Firenze.

L’incendio ha interessato un quadro elettrico situato nel vano scale di un edificio residenziale di tre piani. Le fiamme hanno rapidamente generato un denso fumo che ha invaso le scale, rendendo inagibile l'accesso ai piani superiori.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei vigili del fuoco del comando di Firenze, provenienti sia dalla sede centrale sia dal distaccamento di Firenze Ovest, supportate da un'autoscala e un'autobotte.

All'arrivo dei soccorsi, tutti gli abitanti risultavano già all'esterno dell'edificio. Undici persone, compresi tre bambini, sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118, giunto con più ambulanze, e trasportate in pronto soccorso per accertamenti legati all'esposizione ai fumi.

