Firenze, incendio nella notte. A fuoco motorini e auto all’Isolotto

Firenze, 21 giugno 2025 – Fiamme alte e vicinato alle finestre stanotte, 21 giugno, verso le 3,15 in via Corcos, all’Isolotto, periferia ovest di Firenze. Un rogo ha completamente distrutto sette motorini parcheggiati e due automobili, oltre a causare leggeri danni ad altre vetture.

«Sentivamo odore di plastica bruciata, ci siamo affacciati in tanti alle finestre e abbiamo visto due auto, quelle davanti ai motorini in fiamme sciogliersi completamente così abbiamo chiamato i vigili del fuoco – racconta un residente – Poi l’incendio si è propagato e ho visto un’altra macchina avviluppata solo dal fanale alla ruota anteriore, mentre altre due coinvolte in maniera minore, alle quali cominciavano a sciogliersi le plastiche esterne, fortunatamente una delle due almeno è riuscita a ed essere messa in moto e portata via dal proprietario».

I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno domato l’incendio, evitando he si potesse espandere a ulteriori veicoli e alle case. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Non si esclude l’origine dolosa: una persona del vicinato avrebbe visto dei ragazzini correre nella penombra in concomitanza con l’inizio delle fiamme.

Carlo Casini