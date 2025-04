Agguato all’Isolotto, spari e terrore nella notte. Due giovani feriti

Firenze, 17 aprile 2025 – Ancora un episodio di violenza in città, ancora una volta scene da Far West. Un vero e proprio agguato con tanto di sparatoria: è successo la scorsa notte in piazza dell’Isolotto.

L’orologio segnava all’incirca l’una e trenta quando è scoppiata la violenza: due 24enni italiani di origine magrebina sono stati aggrediti da un branco. Uno è stato preso a pugni, ma all’altro è andata peggio perché ferito da colpi d’arma da fuoco. Spari che comunque non avrebbero colpito organi vitali tanto che il ferito risulta non in pericolo di vita; il 118 l’ha portato all’ospedale di Careggi, mentre il giovane colpito con un pugno è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli. Le indagini, condotte dalla polizia e coordinate dalla Procura fiorentina, sono in corso: non c’è solo da individuare i responsabili dell’agguato ma anche da ricostruire il movente di tanta efferata violenza.