Lo specchio della moda, Pitti Uomo al via: 740 brand da tutto il mondo, quattro giorni di grandi eventi

Firenze, 16 giugno 2025 – Al via l’edizione estiva di Pitti Uomo, la numero 108. La kermesse della moda si svolge alla Fortezza da Basso a Firenze dal 17 al 20 giugno 2025. Quattro giorni di riflettori accesi sul menswear mondiale per incontrare i protagonisti del settore, i marchi storici, i designer più autorevoli e gli outsider in un caleidoscopio di eventi e presentazioni.

Al centro dell'attenzione ci saranno le collezioni Primavera/Estate 2026 di 740 brand, di cui il 45% esteri. Ma anche le collaborazioni, i nuovi marchi e tanti progetti che trovano in Pitti Uomo la vetrina ideale per presentarsi a una platea di buyer in arrivo dai mercati più importanti. Attraversare la Fortezza da Basso, rinnovata con allestimenti speciali che esaltano la creatività degli espositori, sarà un'esperienza coinvolgente, un momento di business e di conoscenza che arriverà a coinvolgere anche altre scenografiche location fiorentine.

"L'edizione estiva di Pitti Uomo porta con sé concretezza e voglia di lavorare insieme" commenta Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine. "L'attenzione con cui osserviamo il contesto internazionale e le recenti dinamiche economiche rimane sempre alta, ma a giugno apriremo le porte della Fortezza certi di generare ottimismo e fiducia in tutti i nostri interlocutori. Pitti Uomo è lo specchio fedele di ciò che si muove sulle scene fashion internazionali. È proprio questo concentrato di creatività e professionalità che fornisce a ogni edizione l'energia migliore per trasformare gli ostacoli in leve di sviluppo. Quattro giorni insieme, per confrontarsi e incontrarsi, rappresenteranno un volano incredibile per consolidare il business e aprire nuove prospettive di sviluppo soprattutto in tempi non proprio facili".

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, promuovono il ruolo di Firenze nella strategia di internazionalizzazione della moda italiana attraverso il sostegno ai saloni moda 2025 di Pitti Immagine, un contributo fondamentale per il programma di incoming dei migliori operatori esteri e di comunicazione. "Grazie a questa collaborazione - dice Agostino Poletto, direttore generale Pitti Immagine - possiamo continuare a investire preziose risorse nel portare a Firenze la comunità dei buyer più influenti della moda e del lifestyle uomo, e nell'invito a compratori provenienti dai mercati emergenti, sia quelli che sappiamo essere potenziali nuovi clienti del Made in Italy di qualità, sia quelli che stanno già diventando importanti per i nostri espositori nazionali. Per questa attività stiamo lavorando con il personale degli uffici Ice all'estero, trovando sempre competenza e approfondita conoscenza dei rispettivi contesti di distribuzione e consumo, elementi decisivi per una seria programmazione".

In Fortezza, Agenzia ICE presenta inoltre l'undicesima edizione di Young Italian Start Up Around The World, un progetto per valorizzare le più promettenti start up del Made in Italy. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Pitti Immagine Tutoring & Consulting, è ospitata al piano terra del Padiglione Centrale. Nello stesso spazio è attivo anche un Export Front Desk dedicato alle PMI italiane che non hanno ancora utilizzato i servizi offerti da ICE, per guidarle nei processi di internazionalizzazione. Dal 2020 UniCredit è al fianco di Pitti Immagine come main partner dei suoi saloni, portando idee, progetti e risorse allo scopo di sostenere lo sviluppo dei territori e dell'eccellenza produttiva e di mercato del Made in Italy in evidenza nei saloni di Pitti Immagine. Una sinergia con la quale la banca conferma il suo ruolo di interlocutore attivo per le imprese del comparto in tema di innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione, con l'obiettivo di accompagnarle nelle sfide legate all'evoluzione dell'industria del fashion. Cio' anche attraverso la formazione. Ne è un esempio la creazione di CFMI Academy, nata a gennaio 2024 dalla partnership tra Centro di Firenze per la Moda Italiana, Pitti Immagine e UniCredit per dare impulso alle idee imprenditoriali e lanciare una nuova generazione di creativi, progettisti e imprenditori nella moda. "UniCredit è al fianco delle eccellenze del Made in Italy, con un impegno concreto a sostegno dell'industria della moda. Supportiamo le imprese del settore con soluzioni mirate, pensate per affrontare le sfide legate a crescita, innovazione e sostenibilità. Abbiamo inoltre stanziato un plafond di 1 miliardo di euro per sostenere gli investimenti strategici del comparto e rispondere alle esigenze della filiera - afferma Annalisa Areni, Responsabile Client Strategies di UniCredit Italia -. La partnership con Pitti Immagine e' un ulteriore esempio del nostro supporto al settore del Fashion. Una collaborazione grazie alla quale, in sinergia con il Centro di Firenze per la Moda Italiana, abbiamo dato vita alla CFMI Academy, determinati ad investire nella formazione dei giovani talenti delle migliori accademie italiane di moda, per accorciare le distanze tra le nuove generazioni e il mondo del lavoro". In concomitanza con Pitti Immagine Filati, il 1 luglio in Fortezza da Basso si terrà l'evento di presentazione finale dei cinque progetti selezionati dalla CFMI Academy. Inoltre, durante i quattro giorni di Pitti Uomo 108, l'UniCredit Theatre della Fortezza da Basso torna a ospitare diversi incontri e conversazioni.