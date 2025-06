Filippo a Pitti Uomo. Sfila la verace acciuga

Fashion&food in un intreccio ormai inscindibile. Sfila anche il gusto di alto livello a Pitti Immagine Uomo 108, in programma dal 17 al 20 giugno alla Fortezza da Basso di Firenze. Per il terzo anno sarà presente Filippo Di Bartola, titolare del locale ‘Filippo’ a Pietrasanta e Forte dei Marmi (diventato vero brand) e ormai presenza consolidata del mondo Pitti, visto che dal 2024 gestisce anche il ristorante di Pitti Taste. Per Pitti Immagine Uomo sul tema “Pitti Bikes”, Filippo ha realizzato un menù cucito su misura per le sue due postazioni: il pop up restaurant con servizio delivery per gli espositori, caffetteria e gastronomia bistrot e un angolo dedicato invece a cucina take away, bar e pasticceria. Ispirandosi alla bicicletta, presenterà in anteprima una versione rivisitata del drink Bersagliere e l’insalata Pitti bike con salmone e avocado. E a calcare il red carpet della moda sarà pure l’intramontabile acciuga, in una sfida di valorizzazione della tradizione che non teme l’avanguardia modaiola. "Il Pitti è una vetrina per proporre costantemente il nostro ‘stile Versilia’ _ commenta Filippo _ approfittando di un palcoscenico pazzesco: quest’anno ci saranno oltre 730 brand, moltissimi dall’estero. Ogni volta la sorpresa è trovare imprenditori che hanno casa nelle nostre zone e che si accorgono quanto il cibo sia capace di raccontarle. Proporrò il ‘fusillone Versilia’, una sorta di trabaccolara macchiata di pomodoro, le mie polpettine rosse del convento, le acciughe alla povera per ricordare la tradizione marinara, baccalà col pomodoro, il classico polpettone, roast beef e le zucchine ripiene al forno che sono richiestissime nei party privati in villa. Un omaggio alla storica pizzeria Pietro di Forte dei Marmi con la crostata di crema e fragoline di bosco".