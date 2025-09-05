Tramvia, finiti i lavori nella curva in via Iacopo da Diacceto: da domenica la T1 torna regolare

Firenze, 5 settembre 2025 - I lavori di sostituzione dei binari usurati nella curva tra viale Rosselli e via Iacopo da Diacceto si sono conclusi con successo, in anticipo rispetto al cronoprogramma. A partire da domenica 7 settembre la linea T1 tornerà a garantire il servizio regolare, con la riapertura del tratto “Porta al Prato – Leopolda” – “Alamanni Stazione S. M. N.”. La curva, realizzata nel 2010 come scambio e caratterizzata da una geometria particolare, è stata oggetto di un importante intervento strutturale: sono stati sostituiti circa 160 metri di rotaie su un tratto di 40 metri. L’operazione più significativa ha previsto la demolizione e ricostruzione delle opere civili, con la rimozione del porfido, il taglio dello scambio, la posa della nuova soletta e l’installazione delle rotaie secondo una geometria aggiornata. Tutti gli elementi stradali – dal porfido alle caditoie – sono stati smontati e riposizionati a regola d’arte, restituendo alla curva il suo aspetto originario. "Avevamo promesso di completare i lavori prima della riapertura delle scuole e siamo estremamente soddisfatti di aver rispettato i tempi, nonostante alcuni imprevisti e le difficoltà legate al meteo. Dalla prima corsa di domenica 7 settembre la linea T1 riprenderà regolarmente il servizio. Un particolare ringraziamento va alle ditte esterne e ai lavoratori di GEST che hanno operato senza sosta per consentire il rispetto dei tempi" sottolinea l’amministratore delegato di GEST, Denis Ratto. “La riapertura completa della linea T1 è un’ottima notizia. Si trattava di un intervento di manutenzione necessario per un servizio di massima qualità, siamo soddisfatti che termini prima del previsto permettendo così ai cittadini di poter tornare a fruire completamente della linea. Ringraziamo GEST, con cui c’è un grande lavoro di squadra, cittadini e utenti della tramvia per la pazienza durante questo periodo. La tramvia è un mezzo sempre più apprezzato e utilizzato, lo dimostrano i dati, nei primi sei mesi dell’anno ha registrato 22,7 milioni di passeggeri con un aumento del 20% rispetto al 2024. Siamo sempre impegnati per un sistema tranviario efficiente, di qualità e sostenibile che unisca la città” aggiunge la sindaca Sara Funaro. “Orgogliosi che si riesca a restituire prima del previsto un servizio fondamentale ai cittadini. In un’estate di cantieri molto impattanti, dopo la Bolognese e il viadotto dell’Indiano, anche i lavori alla T1 finiscono in anticipo rispetto a quanto previsto. È un’ottima notizia, a maggior ragione perché si tratta di un intervento delicato su un servizio fondamentale per la città e molto usato dai fiorentini, pendolari e turisti" le parole dell’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio. Si tratta del più complesso intervento di manutenzione mai realizzato sulla rete tramviaria di Firenze, parte di un programma più ampio che comprende decine di attività quotidiane finalizzate a garantire la sicurezza dell’infrastruttura, costantemente monitorata e sottoposta a verifiche e