Trofeo Misericordia, le foto della corsa di Sesto Fiorentino

Sesto Fiorentino (Firenze), 5 settembre 2025 – Una serata di sport, amicizia e solidarietà ha illuminato Sesto Fiorentino con l’11esima edizione del Trofeo Misericordia, organizzato grazie alla collaborazione tecnica del Gs Club Ausonia e con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino. Più di 250 podisti hanno risposto all’invito, un numero sorprendente per una non competitiva serale: un segno tangibile di quanto la corsa riesca a unire, richiamando non solo atleti ma famiglie, amici e semplici appassionati desiderosi di condividere insieme un’esperienza autentica.

L’evento ha avuto un valore ancora più grande: il 10% del ricavato è stato devoluto a Save the Children, a conferma che ogni passo può trasformarsi in un gesto concreto di aiuto verso chi ha più bisogno. La partenza è avvenuta dalla sede sociale della Misericordia, cuore pulsante della comunità sestese, dove al termine della gara i partecipanti si sono ritrovati a cena, accolti dagli stand gastronomici in un clima di festa. Momenti di convivialità che hanno reso la corsa non solo un traguardo sportivo, ma anche una celebrazione della condivisione. A testimoniare l’evento ci ha pensato la Ets Regalami un sorriso, che attraverso le sue fotografie ha catturato emozioni e sorrisi, ricordando ancora una volta il suo impegno: insieme alla Misericordia, ha contribuito all’acquisto di un’autoambulanza, simbolo concreto di come lo sport e la solidarietà possano camminare fianco a fianco.

