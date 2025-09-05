Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Firenze
Trofeo Misericordia, le foto della corsa di Sesto Fiorentino
5 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
Trofeo Misericordia, le foto della corsa di Sesto Fiorentino

Undicesima edizione della manifestazione podistica non competitiva firmata dal Gs Ausonia

foto Regalami un sorriso

foto Regalami un sorriso

Sesto Fiorentino (Firenze), 5 settembre 2025 – Una serata di sport, amicizia e solidarietà ha illuminato Sesto Fiorentino con l’11esima edizione del Trofeo Misericordia, organizzato grazie alla collaborazione tecnica del Gs Club Ausonia e con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino. Più di 250 podisti hanno risposto all’invito, un numero sorprendente per una non competitiva serale: un segno tangibile di quanto la corsa riesca a unire, richiamando non solo atleti ma famiglie, amici e semplici appassionati desiderosi di condividere insieme un’esperienza autentica.

L’evento ha avuto un valore ancora più grande: il 10% del ricavato è stato devoluto a Save the Children, a conferma che ogni passo può trasformarsi in un gesto concreto di aiuto verso chi ha più bisogno. La partenza è avvenuta dalla sede sociale della Misericordia, cuore pulsante della comunità sestese, dove al termine della gara i partecipanti si sono ritrovati a cena, accolti dagli stand gastronomici in un clima di festa. Momenti di convivialità che hanno reso la corsa non solo un traguardo sportivo, ma anche una celebrazione della condivisione. A testimoniare l’evento ci ha pensato la Ets Regalami un sorriso, che attraverso le sue fotografie ha catturato emozioni e sorrisi, ricordando ancora una volta il suo impegno: insieme alla Misericordia, ha contribuito all’acquisto di un’autoambulanza, simbolo concreto di come lo sport e la solidarietà possano camminare fianco a fianco.

Le notizie sul podismo toscano a questo link

© Riproduzione riservata

