Cinema, l’attore-regista Gianni Di Gregorio all’Astra

Firenze, 5 settembre 2025 - Il regista Gianni Di Gregorio sarà al cinema Astra di Firenze (piazza Beccaria 1) lunedì 8 settembre per le due proiezioni del suo film “Come ti muovi sbagli” alle ore 17.30 e alle ore 21. Il film racconta la storia di un professore settantenne da tempo in pensione che si gode una vita tranquilla e ben organizzata. Vive in una bella casa e trascorre le giornate tra passeggiate, letture, chiacchiere con vecchi amici e momenti di complicità con una signora sua coetanea. Ma tutto cambia quando, senza preavviso, la figlia bussa alla sua porta. Il suo matrimonio è ormai alla deriva e lei, in cerca di rifugio, si trasferisce temporaneamente da lui con i suoi due figli, bambini vivaci e tutt’altro che facili da gestire. Se da un lato il ritorno della figlia e l’arrivo dei nipoti scuotono profondamente la sua serenità, dall’altro portano anche affetto, vitalità e la possibilità di riscoprire il senso più profondo dei legami familiari. Gianni Di Gregorio – attore, regista e sceneggiatore romano – ha curato la sceneggiatura di numerosi film, contribuendo anche nel ruolo di attore e regista del film “Pranzo di ferragosto”, per cui nel 2009 ha ottenuto il David di Donatello per il miglior regista esordiente e nella stessa edizione anche il premio come migliore sceneggiatura per il film “Gomorra”.