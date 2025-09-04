L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gelaterie ToscanaLocale vip SantanchèChiude storica bottegaElezioni regionali ToscanaMonolocali FirenzePuccini, la mostra
Acquista il giornale
Cosa Fare“Foresta maestra”, gli appuntamenti del fine settimana
4 set 2025
NICCOLO' GRAMIGNI
Cosa Fare
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cosa Fare
  4. “Foresta maestra”, gli appuntamenti del fine settimana

“Foresta maestra”, gli appuntamenti del fine settimana

Secondo fine settimana dedicato a Vallombrosa

Torna "Foresta maestra"

Torna "Foresta maestra"

Firenze 4 settembre 2025 – Secondo fine settimana dedicato a Vallombrosa e alla potenzialità ancora inespresse di questo straordinario luogo alle porte di Firenze. Sabato 6 e domenica 7 settembre prosegue infatti la terza edizione di “Festival generativo Foresta maestra” promosso all’Associazione Vallombrosa La Foresta di Firenze Ets: seminari, passeggiate, trekking, concerti e molto altro che consentiranno di scoprire o riscoprire tutto ciò che potrebbe animare uno dei luoghi più suggestivi del territorio fiorentino. Si tratta di un appuntamento culturale, ambientale e partecipativo si è già affermato come modello di valorizzazione sostenibile del territorio e della sua foresta millenaria. Il Festival nasce con una vocazione “generativa”: non solo un insieme di eventi, ma un processo attivo e collaborativo, volto a innescare percorsi di crescita culturale, sociale ed ecologica duraturi. Proprio per questo, la manifestazione coinvolge numerosi soggetti istituzionali, associazioni, realtà locali e cittadini, unendo riflessione, esperienza e comunità. Sabato, il Festival si sposterà tra Vallombrosa e Reggello per un trekking attraverso i parchi storici di Acquabella e Sammezzano, mentre alle 17.30 al Cinema Excelsior sarà proiettato il film “La Restanza” di Francesco Tomè, giovane regista fiorentino e atleta che, nell’estate 2025, ha compiuto un’impresa straordinaria percorrendo di corsa l’intero arco alpino dalla Croazia alla Liguria. La sua opera racconta le esperienze di chi ha scelto di restare a vivere e lavorare in montagna, nonostante le difficoltà, con uno sguardo autentico e coinvolgente. Seguirà un dibattito con lettura di poesie a cura di due autori di spicco: Marco Corsi, di Terranuova Bracciolini, recentemente selezionato al Premio Strega Poesia, e Valeria Tron, scrittrice e poetessa proveniente dalla comunità valdese piemontese, nota per la forza e l’intensità del suo eloquio. Entrambi offriranno al pubblico la loro riflessione sul tema della “restanza” e condivideranno brani della loro produzione poetica. La parte musicale sarà affidata ai musicisti Andrea Cincinelli (chitarra) e Daniele Malvisi (sassofono), che accompagneranno l’incontro con momenti di improvvisazione jazz, creando atmosfere suggestive e originali. Al termine delle proiezioni e delle letture, il pubblico potrà dialogare direttamente con il regista e gli autori, in uno spazio di confronto aperto e partecipativo. L’evento, a ingresso gratuito, rappresenta un’occasione di incontro culturale e civile, in cui cinema, poesia e musica si intrecciano attorno al tema della restanza, intesa come scelta consapevole di cura e radicamento nei territori. Domenica, giornata conclusiva dedicata alla riflessione sulla sostenibilità del lavoro attraverso la regola benedettina e alla visita del Silvomuseo, l’abetina come la curavano i monaci. L’edizione 2025 sarà chiusa dal Concerto di componenti del Coro del Maggio Musicale Fiorentino ospitato nell’abbazia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata