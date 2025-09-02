Fondazione Opera Duomo Firenze, apertura gratuita l'8 settembre per celebrare i 729 anni

Firenze, 2 settembre 2025 - L'8 settembre, nel giorno dedicato alla Natività di Maria, l'Opera di Santa Maria del Fiore festeggia i 729 anni dalla sua fondazione. Quest'anno l'Opera offre la possibilità a tutti di visitare gratuitamente il Museo dell'Opera del Duomo a Firenze che sarà aperto al pubblico dalle 8:30 alla mezzanotte (ultimo ingresso alle 23). Per le famiglie con bambini da 5 a 10 anni, si spiega in una nota, sarà possibile partecipare a un percorso educativo, della durata di un'ora e mezza, per gruppi di massimo 12 persone con inizio alle 17 e alle ore 18. Per partecipare è necessario prenotarsi. Il percorso si concluderà con un'attività laboratoriale nell'aula didattica Museo.

L'Opera di Santa Maria del Fiore è un'istituzione fondata dalla Repubblica fiorentina nel 1296 per sovrintendere alla costruzione della Cattedrale di Firenze e dei suoi monumenti. Dal 1436, anno del completamento della cupola brunelleschiana e della consacrazione della chiesa, il compito principale dell'Opera è diventato quello di conservare il complesso monumentale. Nel 1777, anche il Battistero di San Giovanni è entrato a far parte del complesso dell'Opera e nel 1891 è stato istituito il Museo dell'Opera del Duomo.