Sesto, Cmqmartina in concerto al Liberi Tutti Festival

Sesto Fiorentino (Firenze), 2 settembre 2025 - Continua il festival Liberi Tutti in programma a Sesto Fiorentino. Mercoledì 3 settembre sarà cmqmartina salire sul palco di piazza Vittorio Veneto. La regina della nu dance trasformerà la piazza in una grande dance hall, pronta a farci ballare con il suo nuovo album, “Brianzola Issues“. Anticipato dai singoli “mi ami davvero?”, “kids never sleep”, “allucinazione” e “vinted”, in “Brianzola Issues” l’atmosfera intima e malinconica viene accompagnata dalle sonorità dance che contraddistinguono la musica di cmqmartina. Tra le hit di “Brianzola Issues“ impossibile non citare ‘Vuoi soltanto una hit’, brano in cui l’artista apre una riflessione sulla necessità di esprimersi liberamente e sulla paura di non essere compresi. Cmqmartina, nome d’arte di Martina Sironi, è cresciuta con l’influenza del cantautorato italiano, per poi aprirsi alla cultura del clubbing. La sua identità artistica nasce infatti dall’unione di questi due mondi e continuamente evolve nella ricerca di sonorità elettroniche, sperimentali e pop. Esordisce nel 2019 con “lasciami andare!”, brano che fin da subito viene apprezzato da pubblico e critica, collezionando oltre 3 milioni di ascolti. A febbraio 2020 pubblica il primo album “Disco”. L’anno seguente arriva “Disco 2”, pubblicato con Sony Music, promosso da un tour in Italia, Finlandia e Svizzera, e premiato con il Premio Giovani MEI. Nel 2022 esce il terzo album “Vergogna”, anticipato dai singoli 123 medicine e Ambigua. Dopo oltre 80 date live in tutta Italia una cosa è certa: ai suoi concerti è impossibile non ballare e lasciarsi trasportare dall’energia della sua Nu-Dance. Ad aprire il live sarà il giovanissimo duo ConFine Follia, con il suo rock contaminato di elettronica, pop e contemporaneità, mentre il dj-set di chiusura, a cura di Radio Giglio Rosso, sarà una cavalcata tra le musiche dei più amati cartoni animati. Liberi Tutti continuerà giovedì 4 settembre con il cantautore capitolino Giancane e il pop/rock dei giovanissimi The Foolz, venerdì 5 i ritmi in levare di The Originals, super band che vede insieme Africa Unite e The Bluebeaters, sabato 6 il combat folk della Bandabardò e il pop-rock degli Ejent, mentre la chiusura di domenica 7 settembre sarà nel segno della tradizione con il concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino, tombola e fuochi d’artificio. .Liberi Tutti è anche street food, aperitivi e birreria, apertura stand alle ore 18. Il festival è organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con Alter Ego srl, con il contributo di Unicoop Firenze nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione di Sesto Fiorentino. Info e aggiornamenti su www.comune.sesto-fiorentino.fi.it. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Maurizio Costanzo